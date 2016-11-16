پلیس فتا درباره بدافزارهای مخرب و جاسوسی در ادارات هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علی نیکنفس افزود: مدیران فنی در این ادارات باید همواره آنتی ویروسهای سیستمهای تحت نظارت را به روز و فعال کنند، ضمن آن که استفاده از دیواره آتش برای این مراکز بسیار مهم و حیاتی است.
وی به مدیران فنی ادارات پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از ورود بدافزارهای مخرب و جاسوسی به سیستمهای اداری یکی از راهکارها محدودسازی دانلود کاربران است، این امر میتواند ورود بدافزارهای مخرب و جاسوسی را به سیستمهای اداری محدودتر کند.
حتی محدودیت دسترسی به اینترنت میتواند برای کاربران اداری که نیازی به اینترنت ندارند سیستمهای اداری را از حملات بدافزاری و جاسوسی ایمن کند.
سرهنگ نیکنفس با اشاره به حافظههای جانبی مورد استفاده کارکنان ادارات گفت: برخی از کارکنان اداری حافظههای جانبی مثل فلش مموری دارند که برای انتقال اطلاعات از آنها استفاده میکنند و این جابجایی اطلاعات که بخشی از آن از طریق سیستمهای اداری صورت میگیرد میتواند با توجه به آلوده بودن فلش مموری آلوده شود.
بستن پورتهای حافظههای جانبی نیز در سیستمهای اداری میتواند مفید باشد یا حافظههای جانبی مشخص برای این پورتها تعریف شود، تا سیستمهای اداری از طریق حافظههای جانبی آلوده نشود.
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