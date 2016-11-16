۲ قزوینی در همایش ملی قهرمانان و اسطوره های وطن تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین همایش ملی قهرمانان و اسطوره های وطن، از داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین به عنوان چهره ماندگار تجلیل شد.

محمد مشهدی آقایی سال گذشته هم موفق به اخذ لوح تقدیر از این سازمان شده بود.

این مراسم با حضور جامعه ورزش و ورزشکاران در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

نتایج روز سوم مسابقات هندبال نوجوانان منطقه شمال کشور

در بازی های این روز، بیتا سبزوار۴۰ بر ۲۰ هیئت هندبال بوکان را برد، هیئت هندبال سمنان ۱۷ بر ۱۶ سامنات تهران را شکست داد، هیئت هندبال کرمانشاه ۲۸ بر ۲۲ هیئت هندبال شاهرود را شکست داد.

در پایان دور مقدماتی از گروه اول تیم های سبزوار و هیئت هندبال قزوین و در گروه ب تیم هیئت هندبال کرمانشاه و هیئت هندبال سمنان به عنوان تیم اول ودوم به نیمه نهایی صعود کردند.

این رقابت ها به میزبانی خانه هندبال قزوین در حال پیگیری است.

تیم فوتبال کاسپین جمعه به میدان می رود

در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو کشور و در بازی هفته یازدهم، تیم کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه به مصاف آلومینیوم هرمزگان می رود.

این بازی جمعه ۲۸ آبان از ساعت ۱۴در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شود.

تیم فوتبال کاسپین هم اکنون با هشت امتیاز در جایگاه دهم گروه سه این رقابت ها قرار دارد.

نایب قهرمانی آزادکاران استان در رقابت های قهرمانی کشور

در این رقابت ها سامان بهاری در وزن ۶۵ کیلوگرم قهرمان شد، تیمور گنجعلی ها در وزن ۷۰ کیلوگرم نایب قهرمان شد، حسین رحمانی در وزن ۵۷ کیلوگرم و محمد رستمی در وزن ۷۴ کیلوگرم هم سوم شد.

عسگر محمدی در وزن ۶۱ کیلوگرم، محسن غفاریان اصغری در وزن ۸۶ کیلوگرم و مصطفی رحمانی در وزن ۹۷ کیلو پنجم و محسن مختاری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز به عنوان هفتمی رسید.

این رقابت ها در گروه ب کشور با شرکت ۸۵ کشتی گیر از ۱۰ استان به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

تکواندو کار استان فردا در رقابت های جهانی روی شیاپچانگ می رود

فاطمه جعفری تکواندو کار ملی پوش استان فردا رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان در وزن منهای ۴۹ کیلوگرم به مصاف حریفان می رود.

فاطمه صفر پور سرمربی استان هم هدایت ملی پوشان را در این رقابت ها بر عهده دارد.

یازدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با شرکت ۸۰۰ تکواندوکار از ۱۱۰ کشور جهان در کانادا برگزار می شود.