به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «اشلو»، «ستاره های دنباله دار»، «جایی برای اشتباه نیست»، «آب ۱و۲»، «افسانه ساسکواچ»، «پنج تا پنج»، «زیبا»، «بیگانه با خود»، «مردی در آتش»، «زائر امام حسین»، «عاشق ها ایستاده می میرند»، «غرق شده در ساحل»، «پانچو ویلا»، «بید و باد»، «تام سایر»، «مرز»، «سایه روشن روز»، «وثیقه»، «روز بعد از حادثه»، «بلکا و استرلکا»، «تارزان۲»، «سایه های سرد»، «بغض باوه یال»، «چ»، «تنهایی یک دونده استقامت»، «مرخصی اجباری»، «سه دنیا»، «مرد خشمگین»، «باران سخت» و «مثلث برمودا۱» پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«اشلو»

فیلم تلویزیونی «اشلو» به کارگردانی صادق پرویز آشتیانی، پنجشنبه ۲۷ آبان ‌ماه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از نبود توفیق ایران در دوران دفاع مقدس در عملیت های والفجر مقدماتی، والفجر ۱ و رمضان، فشارهای اقتصادی و سیاسی دولتمردان غرب بر ایران، امام خمینی(ره)، فرمان عملیات والفجر ۲ را صادر می کنند تا فضای ایجاد شده برای معرفی عراق به عنوان پیروز نبرد را مردود اعلام کنند و...

کورش سلیمانی، سعید داخ و سینا کرمی در فیلم تلویزیونی «اشلو» بازی کرده اند.

«ستاره های دنباله دار»

فیلم تلویزیونی «ستاره های دنباله دار» به کارگردانی حسین قاسمی جامی، جمعه ۲۸ آبان ‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم که بر اساس زندگی مرحوم حاج عبدالله والی نوشته شده است، روایت زندگی مرحوم والی از زبان نوجوانی به نام جمعه است. جمعه مادرش در آستانه مرگ قرار دارد و در منطقه بشاگرد زندگی می‌کند. جمعه از والی کمک می‌خواهد و والی که خود را وقف مردم بشاگرد کرده است با امید بخشیدن به جمعه باعث می‌شود تحول بزرگی در او به وجود بیاید و...

محمود مقامی، کیانوش گرامی، سارا احمدیان و مرتضی کاظمی در فیلم تلویزیونی «ستاره های دنباله دار» بازی کرده اند.

شبکه دو سیما

«جایی برای اشتباه نیست»

فیلم تلویزیونی «جایی برای اشتباه نیست» به کارگردانی سید مهدی برقعی، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ‌۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی اصغر همت و فخرالدین صدیق شریف آمده است: جوانی به نام فرهاد فتحی به دلیل انجام یک اشتباه غیرعمدی و شکایت شاکی مدتی را در زندان به سر برده و پس از آزادی از زندان و عبرت از گذشته به ‌دلیل به قتل رسیدن شاکی پرونده و ارائه مدارک توسط پلیس مجدداً به عنوان مظنون به قتل دستگیر و مورد بازجویی قرار می‌گیرد...

«آب»

فیلم سینمایی «آب» به کارگردانی چارلز بینامه، پنجشنبه۲۸ آبان ماه ساعت۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در این فیلم با بازی پائول گراس و لسلی هوپ خواهیم دید: ماتیو مک‏لاکلین که نخست‏ وزیر کاناداست در طی یک سفر کوتاه روی رودخانه در آب غرق می شود. دو نفر دیگر به نام ‏های جکمن و خانم مادلین منزل نیز همراه او بوده ‏اند. از این سه نفر جکمن زنده می‏ ماند که در بازجویی ‏ها اقرار می‏ کند که قایق چپ شده است و نخست ‏وزیر و خانم منزل غرق شده ‏اند...

«افسانه ساسکواچ»

انیمیشن «افسانه ساسکواچ» به کارگردانی توماس کالیکوت، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان آمده است: مگی به همراه خواهرش کریستی و پدرش به منطقه‏ ای در میان جنگل‏ ها کوچ می‏ کنند. دولت تصمیم دارد که در این منطقه سدی برای جمع ‏آوری آب و تولید برق بسازد و پدر مگی مهندس این سد است. نام این منطقه دره پاگنده است و...

«پنج تا پنج»

فیلم تلویزیونی «پنج تا پنج» به کارگردانی تارا اوتادی، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: دکتر صابر ساعدی متخصص مغز و اعصاب است. ماشین او در مسافرت خراب می شود. او تمام تلاشش را می کند تا با تعمیرکار مخصوص ماشینش تماس بگیرد اما منطقه در نقطه کور واقع شده و موبایل آنتن نمی دهد...

رضا کیانیان، شمس لنگرودی و علی اصغر شهبازی در فیلم تلویزیونی «پنج تا پنج» هنرنمایی کرده اند.

«آب»

قسمت دوم فیلم سینمایی «آب» به کارگردانی چارلز بینامه، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی پائول گراس و لسلی هوپ خواهید دید: تام به لیا، بازجوی پلیس، می‏ گوید که مادلین منزل را نمی‏ شناسد؛ اما شواهد بعدی حاکی از آن است که نه‏ تنها تام او را می ‏شناسد بلکه رابطه کاری زیادی نیز با او داشته است.

شبکه سه سیما

«زیبا»

فیلم تلویزیونی «زیبا» به کارگردانی سروش محمد زاده، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

داستان فیلم با نقش آفرینی ساناز صفایی، علیرضا روندال، غلامرضا عارف نژاد درباره شهاب است که دکترای برق دارد و در دانشگاه تدریس می کند ولی همسرش زیبا حتی لیسانس هم ندارد و این باعث سرافکندگی شهاب در بین دوستانش است. اتفاقاتی که برای دوستان شهاب رخ می دهد باعث می شود شهاب قدر زیبا را بیشتر بداند و...

«بیگانه با خود»

فیلم سینمایی «بیگانه با خود» به کارگردانی جمشید بیات ترک، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم اپیزودی با نقش آفرینی عبدالرضا اکبری، علی اوسیوند و شهرام عبدلی خواهیم دید: اپیزود اول به داستان دکتر شکیبا و مشکلات خانوادگی او می پردازد. در اپیزود دوم به داستان نوید و نامزدش الهام و پدر مریض الهام و مشکلات مادی آنها می پردازد. در اپیزود سوم با حشمت پیرمرد رباخوار آشنا می شویم و...

«مردی در آتش»

فیلم سینمایی «مردی در آتش» به کارگردانی تونی اسکات، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی دنزل واشنگتن، والکن آمده است: افرادی توسط یک باند آدم ربا دزدیده می شوند و درخواست پول از خانواده آنها می شود. خانواده راموس برای محافظت از دختربچه شان (بپیتا) شخصی به نام جان کریستی را که قبلا کماندو بوده است، استخدام می کنند...

«زائر حسین(ع)»

فیلم تلویزیونی «زائر حسین(ع)» به کارگردانی محمدحسین حقیقی، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: مردی به نام فرهاد در زمان جنگ عکاس بوده است. او اکنون به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده و با انجام زد و بندهایی، ثروت زیادی به دست آورده است. او در جریان یکی از واپسین پروژه‌های اقتصادی با پول‌های خود و سرمایه مردم، مقداری زمین در کربلا می‌خرد، اما طرف عراقی فرهاد، او را فریب می‌دهد و...

علی دهکردی، زهرا سعیدی و محمدرضا داوودنژاد در فیلم تلویزیونی «زائر حسین(ع)» ایفای نقش کرده اند.

«عاشق ها ایستاده می میرند»

فیلم سینمایی «عاشق ها ایستاده می میرند» به کارگردانی شهرام مسلخی، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رضا در جنگ تحمیلی ناچار به ترک شوهر خواهرش داوود که به سختی مجروح است، می شود و بعد از گذشت این سال‌ها خواهرش همچنان در انتظار داوود مانده است و...

پوریا پورسرخ، لعیا زنگنه و سروش صحت در فیلم سینمایی «عاشق ها ایستاده می میرند» هنرنمایی کرده اند.

«غرق شده در ساحل»

فیلم سینمایی «غرق شده در ساحل» به کارگردانی جراردو هیرو، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کارملو گومز و آنتونیو گاریدو آمده است: جسد ماهیگیری به نام کاستلو در حالی که دست هایش بسته شده کنار ساحل پیدا می شود. پلیس مطمئن است که این قتل به ماجراجویی در ۱۰ سال قبل مربوط می شود و...

شبکه چهار سیما

«پانچو ویلا»

فیلم سینمایی «پانچو ویلا» به کارگردانی بروس برسفورد، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آنتونی باندراس آمده است: یک ژنرال مکزیکی به نام پانچو ویلا علیه اشراف مکزیک شورش می کند. روزنامه های آمریکایی و برخی از سرمایه داران آمریکا که منافع خود را در خطر می‌بینند با او مخالفت می کنند. فیلمساز جوانی به نام فرانک تایر با اصرار زیاد قراردادی با پانچو ویلا می بندد تا از زندگی و مبارزات او فیلمی تهیه کند. پس از چند ماه اولین فیلم سینمایی بلندی به نام زندگی ژنرال ویلا ساخته می شود که...



شبکه پنج سیما

«بید و باد»

فیلم سینمایی «بید و باد» به کارگردانی محمدعلی طالبی، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در خلاصه این فیلم با نقش آفرینی هادی علیپور، امیر جان فدا، مجید علیپور و بهمن حسینی خواهیم دید: در روستایی دور افتاده، معلم مدرسه پسر بچه‌ای را که شیشه‌ای شکسته از کلاس بیرون می‌ اندازد و به او تأکید می‌کند که تا شیشه‌ای جای آن نگذارد حق آمدن به کلاس را ندارد و...

«تام سایر»

فیلم سینمایی «تام سایر» به کارگردانی هرمین هانگبرس، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان آمده است: کودکی شیطان و بازیگوش به نام تام سایر تصمیم می گیرد که دور دنیا بگردد و برای خود والدینی بیابد که با ایده های او نزدیکترند او چند جا می رود و به فرزند خواندگی پذیرفته می شود ولی...

«مرز»

فیلم سینمایی «مرز» به کارگردانی میچل بری، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.

در این فیلم با بازی میچل پنا، اد هریس و اوا لانگوریا خواهیم دید: میگوئل مرزنشین مکزیکی به قصد زندگی بهتر تصمیم دارد تا به صورت غیرقانونی و قاچاق به آمریکا مهاجرت کند. پدر همسرش مرد دیگری به نام خوزه را نیز با او همراه می کند. میگوئل پیش از این چندین بار مهاجرت کرده ولی هر بار دستگیر و بازگردانده شده است....

«سایه روشن روز»

فیلم سینمایی «سایه روشن روز» به کارگردانی ماربروک ال مشری، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.

این فیلم با بازی هنری کویل، ورونیکا ایچه گویی، بروس ویلس و سیگورنی ویور درباره ویل است که در یک شرکت بازرگانی کار می کند و برای تعطیلات به اسپانیا می رود تا در کنار خانواده اش باشد. پدر وی مارتین شاو مرد مرموزی است که همواره از خانواده خود دور بوده و همین موضوع درگیری هایی را بین اعضای خانواده پدید آورده است. وقتی ویل و خانواده اش روی یک قایق تفریحی در میانه دریا هستند ناگهان اتفاقاتی رخ می‌دهد که به ناپدید شدن خانواده ویل منجر می شود و...



شبکه تماشا

«وثیقه»

فیلم سینمایی «وثیقه» به کارگردانی مایکل مان، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی رتام کروز آمده است: ماکس یک راننده تاکسی است که شبی با مسافری عجیب برخورد می کند و...

«روز بعد حادثه»

فیلم سینمایی «روز بعد حادثه» به کارگردانی تز چان، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان با بازی برایان کرانستون، آلیس ایو و لاگون مارشال گرین آمده است: یک صاحب مهمانسرا و دخترش افرادی را به گروگان می گیرند تا از این راه مجرمانه با همکاری یک پلیس قلابی درآمدهای هنگفتی به جیب بزنند که...



شبکه شما

«سایه های سرد»

فیلم تلویزیونی «سایه های سرد» به کارگردانی حسین پور ستار، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکـه شما پخش خواهد شد.

داستان فیلم از این قرار است که: در جنگل های ارسباران، شکار غیر قانونی صورت می گیرد. مهندس ناصر نوریان محیط بان کار آزموده ای به منطقه آمده تا با محیط بانان ارسباران همکاری کرده و اوضاع را به سامان کند اما...

کیهان ملکی، کاظم افرندنیا، هادی افتخار زاده، علی ضیائی، سیروس مصطفی و بهرام نوبری پور در فیلم تلویزیونی «سایه های سرد» ایفای نقش کرده اند.

«بغض باوه یال»

فیلم تلویزیونی «بغض باوه یال» به کارگردانی شهرام باباپور، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکـه شما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ۲۰۰ سال قبل، ابتدای دوران قاجار زمانی است که عوامل شاه در کسوت والی و خان بر روستاهای ایلام می کردند...

جلیل بشتام، سیروس بری، جواد محمدی نژاد، منوچهر امینیان و فریبا صادقیان در فیلم تلویزیونی «بغض باوه یال» بازی کرده اند.

شبکه کودک

«بلکا و استرلکا»

فیلم سینمایی «بلکا و استرلکا» به کارگردانی اینااولانیکوفا و اسویا توسلاف عشاق اف، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: سگ سیرکی به نام بلکا، سوار بر یک هواپیمای کوچک کنترلی هنگام اجرای برنامه از سیرک بیرون می رود و در آنجا دوستانش را گم می کند و او با یک سگ دیگر به نام استرلکا آشنا می شود و افرادی آنها را برای آمادگی و تست برای فرستاده شدن به فضا انتخاب می کنند. آنها آموزش می بینند که روزی به فضا فرستاده شوند و...

انیمیشن سینمایی «تارزان ۲» به کارگردانی برایان اسمیت، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

داستان در دوران کودکی تارزان می گذرد و او تلاش می کند میمون خوبی برای پدر و مادرش باشد و می‌خواهد بر احساس ترسش غلبه کند. پدرش و میمون های دیگر او را به خاطر ضعف هایش مسخره می کنند و...

شبکه افق

«چ»

فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: شهر پاوه توسط کردهای جدایی‏ طلب مورد تهدید است. چمران به همراه تیمسار فلاحی به پاوه می‏رود تا اوضاع را بررسی، و به اصغر وصالی کمک کنند اما...

فریبرز عرب نیا، حسن عباسی، کبری فرخی، حبیب الله بهمنی، اصغر نقی زاده، محسن شمس و حسین راضی در فیلم سینمایی «چ» ایفای نقش کرده اند.

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «تنهایی یک دونده استقامت»، «مرخصی اجباری» و «سه دنیا» پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۷:۰۰، ۱۷:۱۵و۲۱:۰۰ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی ‌و تلویزیونی «مرد خشمگین»، «باران سخت» و «مثلث برمودا ۱» جمعه ۲۸ آبان ماه ساعت ۷:۰۰، ۱۷:۱۵ و ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.