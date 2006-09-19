دولت هرچه سريع تر مطالبات سازمان تامين اجتماعي را پرداخت كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، امير رضا خادم در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه 10 تامين اجتماعي تهران بزرگ ، افزود: مهم ترين موضوع در نظام امروز ما و چيزي كه مردم از ما مي خواهند ايجاد رضايتمندي هر چه بيشتر ميان مردم است. با توجه به مشكلات معيشتي كه دربين مردم هست برخي سازمان ها همانند تامين اجتماعي ، بازنشستگي ، خدمات درماني و... جايگاه حساسي را در تامين رضايت عمومي دارند و به نظر مي رسد كه بايد نوع خدمات دهي اين سازمان ها به نوعي باشد كه تامين كننده رضايت عمومي باشد.

وي گفت: به نظر مي رسد با ساماندهي بهتر مسائل مديريتي در اين سازمان ها مي توانيم اميدوار باشيم كه مشكلات مردم به حداقل برسد و شرايطي ايجاد شود كه هر روز نشاط و خوشبيني را در ميان مردم نسبت به دولت شاهد باشيم.

خادم افزود: توجه مجلس شوراي اسلامي هم در طي دو سال گذشته بيش از هر چيز در جهت حل مسائل معيشتي مردم بوده است و آخرين مورد هم كه به همين موضوع مربوط مي شود افزايش حداقل مستمري بازنشستگان و رساندن آن به ميزان 200 هزار تومان است كه به نظر مي رسد اقدام بسيار موثري بوده كه در بودجه سال 85 برداشته شد ، هر چند كه افراد زير پوشش تامين اجتماعي هم بايد در اين ميان ديده شوند و هر چه سريع تر نسبت به پرداخت بدهي دولت به اين سازمان نيز گام هاي موثري برداشته شود.

وي در ادامه گفت: مجلس در اين دو سال اقدامات خوبي را در زمينه بازپرداخت بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي انجام داده است و بسياري از طلب ها كه طبيعتا طلب هاي مردم از دولت بوده پرداخت شده است. از اين رو تصور مي كنم كه حركت مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با اين مسائل بسيار مثبت و خوب بوده است.

نماينده مردم تهران در مجلس ، درباره تصويب برخي لوايح كه موجب تحميل بار مالي زيادي بر دوش تامين اجتماعي شده است ، گفت: معمولا اين لوايح از سوي دولت ارايه شده و هيچ يك به صورت طرح و از سوي نمايندگان مجلس نبوده است.

خادم تصريح كرد: از اين رو نمايندگان نيز با اين فرض كه دولت ميزان هزينه زايي اين لوايح را در نظر گرفته و براي آنها تامين اعتبار نيز مي كند ، راي مي دهند.

وي درباره بدهي دولتي به سازمان تامين اجتماعي نيز گفت: در دو سال گذشته بيش از دولت ، نمايندگان مجلس همواره تلاش كرده اند كه اين بدهي ها زودتر پرداخت شود. زيرا اين سازمان بر آمده از مردم است و مجلس نيز به نمايندگي از مردم ازدولت خواسته است كه هر چه زودتر به تعهدات خود عمل كند.