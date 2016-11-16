دوره تربیت مدرس زبانهای خارجی حوزه خواهران اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صدیقه بهشتی معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: این مرکز با همکاری واحد زبان دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان اقدام به برگزاری دوره تربیت مدرس زبان های خارجی عربی و انگلیسی به منظور تربیت نیروهای فرهیخته و توانمند خواهر در عرصه بین الملل کرده است.

وی تربیت مبلغان خواهر برای حضور در عرصه بین الملل را حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: از جمله ضرورت‌های حائز اهمیت در تبلیغ دین، جهانی نگریستن آن است که در سال های اخیر مورد توجه فرهیختگان و عالمان دین قرار گرفته است.

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران اصفهان عنوان کرد: تعداد ۳۲ طلبه خواهر در رشته زبان انگلیسی و ۱۲ طلبه خواهر در دوره زبان عربی پس از بررسی توانمندی علمی، سطح بندی اولیه و گذراندن دوره پیشرفته به دوره تربیت مدرس راه یافتند.

بهشتی خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان پس از اتمام دوره ۶ ماهه برای تبلیغ در فضای مجازی و همچنین تدریس زبان های خارجی برای مبلغان در مدارس علمیه استان به کار گرفته خواهند شد.