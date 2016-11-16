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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

مسئول ستاد قرارگاه کربلا:

بعد از دفاع مقدس تشکیلات انقلابی جهاد سازندگی را به کلی حذف کردند

بعد از دفاع مقدس تشکیلات انقلابی جهاد سازندگی را به کلی حذف کردند

کرمانشاه- مسئول ستاد قرارگاه کربلا گفت: بعد از دوران جنگ تحمیلی شرایطی ایجاد شد و آرام آرم سر جهاد سازندگی را با پنبه بریدند و این تشکیلات انقلابی را به صورت کلی حذف کردند.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی عظیمی امروز چهارشنبه در گردهمایی ملی «خشت خشت موفقیت در وضعیت فوق‌العاده» که به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بنیانگذار کبیر انقلاب پیش از تصویب قانون اساسی فرمان تشکیل سازمان‌ها و نهادهای انقلابی را صادر نمودند.

مسئول ستاد قرارگاه کربلا با بیان اینکه جهاد سازندگی را از نهادهای انقلابی است که به فرمان امام تشکیل شد، گفت: «همه با هم، جهاد سازندگی» شعار محوری این تشکیلات انقلابی بود که البته شعار محوری همه مسائل توسعه در نقاط  مختلف جهان نیز می‌باشد.

عظیمی سپاه پاسداران و جهادسازندگی را از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نهادهای انقلابی دانست و گفت: این دو نهاد دو بال انقلاب هستند و به این عنوان نیز معروف‌اند.

وی با اشاره برخی از رسالت‌های جهاد سازندگی در نظام گفت: یکی از وظایف این نهاد در ابتدا توسعه روستایی بود و ۱۵ ماه از تشکیل جهاد گذشت و جهاد چهره روستاها را به کل تغییر داد اما با شروع جنگ تحمیلی نیروهای انقلابی جهاد سازندگی به جای محرومیت زدایی از روستاها خودجوش و یکپارچه به جبهه‌ها رفتند و به خدمات رسانی پرداختند.

عظیمی در خصوص تشکیلات جهادسازندگی گفت: جهاد پنج قرارگاه مهندسی و ۶۴ گردان مهندسی داشت و در مجموع ۵۴۰ هزار نیرو را به سمت جبهه‌های نبرد روانه کرد.

این مسئول جهادسازندگی را نیروی سوم در دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: جهاد سازندگی پس از ارتش و سپاه سومین نیروی اصلی در دوران نبرد تحمیلی بود.

وی اتصال سازمان یافته با مردم و بدنه جامعه را اصلی‌ترین عامل محبوبیت نهاد جهاد سازندگی دانست و گفت: احداث خاکریزهای خطوط مقدم اصلی‌ترین و مهمترین کار جهاد سازندگی در جنگ بود و نظیر چنین خاکریزهایی در هیچ جنگی دیده نشده است.

عظیمی اظهار کرد: بعد از دوران جنگ تحمیلی شرایطی ایجاد شد و آرام آرم و رفته رفته سر جهاد سازندگی را با پنبه بریدند و این تشکیلات انقلابی را  به صورت کلی حذف کردند.

وی تاکید کرد: در تشکیلات جهاد سازندگی با اخلاص‌ترین نیروها حضور داشتند و پشتیبانی و حمایت مهم‌ترین بخش خدماتی جهاد در جنگ بود و اگر نبود خدمات جهاد پیروزی رزمندگان به این شکل حاصل نمی‌شد.

عظیمی با بیان اینکه نیروهای جهاد سازندگی در میان مردم به جهادی معروف بودند، گفت: آنچه مسلم است نقش جهاد سازندگی در پیروزی در جنگ است و این از نقش های بارز و درجه اول است و سنگرسازان بی سنگرند.

کد مطلب 3826528

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