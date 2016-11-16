شورای سوم و چهارم دغدغه اجتماعی بیشتری داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه مرکز مطالعات به تازگی پروژه تحقیقاتی را مبنی بر ارزیابی عملکرد ۴دوره شورای اسلامی شهر تهران به سرانجام رسانده است، اظهار کرد: در این پژوهش عملکرد دوره های مختلف شورا از حیث مولفه های مختلف اعم از ترکیب تخصص های اعضای شورا، عملکرد کمیسیون های مختلف، مصوبات و تحلیل محتوای مصوبات، تطبیق آن ها با شرح وظایف شورا، تطبیق آن ها با اسناد بالادستی مانند طرح جامع و طرح تفصیلی و تطبیق عملکرد شورا با رهنمودها و انتظارات مقام معظم رهبری بررسی شده است.

وی افزود: تمامی موارد مذکور به تفصیل و به شکل آماری در پژوهش بررسی شده و من حیث المجموع، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که شوراهای سوم و چهارم که رویکرد اجتماعی پررنگ تری داشتند و موضوعات اجتماعی در محور توجهات آن ها قرار داشته از عملکرد بهتری نسبت به دوره های قبل برخوردارند.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت: حتی در ترکیب کمیسیون ها نیز کمیسیون هایی که مسئولیت آن ها به افراد متخصص در حوزه شهری و دغدغه مند در مسائل اجتماعی واگذار شده، سطح عملکرد بسیار بهتر از کمیسیون های دیگر دارند.

نگاهداری با اظهار امیدواری نسبت به هوشیاری مردم برای انتخاب افراد شایسته در دوره پنجم شورای شهر تهران بیان کرد: امیدواریم انتخابات شورای شهر در دوره آینده به سمتی رود که مردم افرادی را که دارای دغدغه اجتماعی و تخصص شهری هستند انتخاب کنند نه افرادی که صرفاً با رویکردهای سیاسی و وابستگی به احزاب قصد دارند در شورای شهر حضور پیدا کنند.

وی با تاکید بر تاثیر انتخاب افراد شایسته در دوره آینده شورا و بررسی برنامه سوم توسعه شهر تصریح کرد: همان طور که بارها اعلام شد مسئولیت بررسی کارشناسی برنامه سوم توسعه شهر تهران بر عهده مرکز مطالعات است و شورای آینده نیز مسئولیت بررسی و در نهایت تصویب برنامه را دارد. لذا امیدواریم افرادی که دغدغه ارائه خدمات اجتماعی به مردم را دارند بر کرسی های شورای شهر بنشینند تا هدف ارائه خدمات به شهروندان به بهترین شکل محقق شود.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در پایان در پاسخ به این سوال که مهم ترین مشکلات شورا در دوره های اول و دوم چه بود، گفت: در دوره اول به دلیل رویکرد سیاسی شرایط به حدی بحرانی شد که در نهایت به انحلال شورا انجامید و این نشان می دهد که نگاه سیاسی به هیچ عنوان پاسخگوی مشکلات شهروندان تهران نیست.