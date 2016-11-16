تعزیه ها در تکایا برگزار شوند

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد حسن پور ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی نخستین جشنواره تئاتر عاشورایی «سوگواره صحنه» اظهار کرد: باید نگاه تخصصی به این جشنواره داشت زیرا این نگاه به هنر تئاتر به ویژه تئاتر عاشورایی رونق می بخشد.

وی یکی از کارکردهای دین را در راستای هنر برشمرد و گفت: تعزیه یکی از هنرهای ایرانی برگرفته از دین است و گیلان نیز سردمدار اجرای تغزیه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت با اشاره به کمرنگ شدن نقش تکایای مذهبی در اجرای مراسم تعزیه خواستار اجرای تعزیه ها در تکیه ها شد و تصریح کرد: با اجرای تعزیه در تکایا، جایگاه تکایا به دست فراموشی سپرده نمی شود و هم اینکه این اجراها منشا گردشگری مذهبی می شوند.

حسن پور برگزاری جشنواره تئاتر «سوگواره صحنه» را ابتکاری نو دانست و گفت: از ایده تا اجرای این جشنواره با اصحاب فرهنگ و هنر است.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های مراکز هنرهای نمایشی تحت پوشش اداره فرهنگ و ارشاد رشت از سیاست های اداره کل ارشاد است٬ با درخواست حمایت از مسئولان گفت: مسئولان باید این مهم را ایده خود دانسته و به استانی شدن این جشنواره به هنرمندان یاری برسانند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه امروزه هنر تعزیه نفس های آخر را می کشد خاطر نشان کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد باید شاهد فراموشی تعزیه و تعزیه خوانی باشیم.

وحید فخر موسوی با تاکید بر آموزش تعزیه خوانی گفت: گیلان ویژگی های خاصی در تعزیه خوانی داشته و نمونه های تعزیه خوانی گیلانی در یونان باستان مشاهده شده است.

این هنرمند تئاتر افزود: این جشنواره باید ویژگی خاصی داشته باشد تا از سایر جشنواره ها متمایز شود.

در این مراسم همچنین با حضور هنرمندان مطرح گیلانی از پوستر جشنواره «سوگواره صحنه» رونمایی شد. این جشنواره در ۴ اذر ماه امسال افتتاح و در هفتم این ماه نیز به کار خود پایان می دهد.

این جشنواره رایگان بوده و از ۱۶ اثر ارائه شده ۷ اثر به نمایش در می آید. ‌