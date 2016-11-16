براندازی دین و ارزش ها از برنامه های مهم استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی بعدازظهر چهارشنبه در همایش « از آزادسازی تا بازسازی سوسنگرد» در سالن بصیرت ارشاد بهشهر افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس در جنگ نابرابر با دشمن جانانه وارد شدیم و علی رغم همه کمبودها با توکل بر خدا، ولایتمداری و استقامت پیروز میدان شدیم.

وی گفت: ولایتمداری جزء لاینفک انقلاب ما است که اقتدار، بزرگی و عظمت انقلاب و نظام ما در گرو همین ولایت مداری است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه دشمن با فکر و برنامه تصرف ایران، جنگ هشت ساله را به ما تحمیل کرد، بیان داشت: دشمن در این فکر بود که در کمترین زمان و حداقل تلفات می تواند به این نتیجه برسد اما مردم ما با اطاعت از امام راحل و توکل بر خدا جانانه جنگیدند و حتی یک وجب از خاک ما را به دشمن نداند.

غلامی ادامه داد: در آزادسازی سوسنگرد که کمتر از آزادسازی خرمشهر نبود هم ملت ما با یک پیام امام راحل برای آزادسازی سوسنگرد وارد عمل شدند و در بازسازی آن هم با تمام توان وارد عمل شدند که مردم استان مازندران در بازسازی سوسنگرد نقش بی بدیلی ایفا کردند.

وی همچنین با اشاره به توطئه های و ترفندهای مختلف دشمنان، استکبار و امریکا افزود: امروز هم در نبرد با دشمنان قسم خورده خود هستیم و لحظه ای نمی توان به آمریکا و استکبار اعتماد کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران گفت: همه ما باید با ولایت مداری و تبعیت از امام و رهبری برای اقتدار بیشتر ایران اسلامی تلاش کنیم و بدانیم نباید از دشمن هراسی بر دل داشته باشیم بلکه باید با تبعیت از رهبری در پای ارزش ها و آرمان های انقلاب ایستاده و ادامه دهنده راستین خون شهدا باشیم.

در این همایش ضمن تجلیل از تاثیرگذاران و نقش آفرینان آزادسازی و بازسازی سوسنگرد در بهشهر، از کتاب « آزادسازی تا بازسازی سوسنگرد» رونمایی شد.