ارایه بورس تحصیلی به متقاضیان مقطع تحصیلات تکمیلی کشور مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با سمکه میگان وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور مالی در حاشیه هشتمین اجلاس وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی در جمهوری مالی دیدار و گفتگو کرد.

دراین دیدار، زمینه سازی برای تاسیس دانشگاه غیر انتفاعی برای آموزش های مهارتی، ارایه ۱۰ بورس تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی به متقاضیان کشور مالی، تهیه پیشنهاد تاسیس دانشکده معدن توسط دانشگاه تربیت مدرس، حمایت دولت مالی از مرکز فرهنگی جامعه المصطفی برای ارتقای سطح آن به دانشگاه و آموزش زبان فارسی به دانشجویان مالی برای ادامه تحصیل در ایران تبادل نظر شد.

همچنین معاون آموزشی وزارت علوم و وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور مالی در خصوص زمینه سازی برای انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و وزارت علوم مالی جهت تهیه اطلاعات آموزش عالی کشور مالی و نمایه نشریات علمی این کشور و آمادگی دانشگاه بوعلی سینا برای جذب دانشجویان این کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار دکتر شریعتی نیاسر از وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور مالی برای سفر به ایران و بازدید از امکانات علمی دانشگاه های کشورمان دعوت کرد.

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