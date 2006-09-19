استثمار جديد در نظام بين الملل در حال شكل گيري است / تنها مرجع صاحب صلاحيت در انرژي هسته اي آژانس است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سفير هند در اين ديدار از نقش ايران در منطقه به عنوان يك كشور مهم ياد كرد و بر اداره دولت متبوعش مبني بر گسترش روابط با تهران تأكيد ورزيد. وي با اشاره بر نياز كشورش به انرژي در سالهاي آينده، ابراز اميدواري كرد كه بحث خط لوله گاز و تعيين قيمت آن به سرعت نهايي شود.



وي از ايران به عنوان يك مسير مطمئن براي رسيدن به آسياي مركزي ياد كرد و افزود: ما در حال حاضر در دسترسي به بازار آسياي مركزي دچار مشكل هستيم و اميدواريم گسترش روابط با تهران، هند را در رسيدن به اين منطقه ياري دهد تا تجارت منطقه‌اي نيز به عنوان يك عامل و دوستي ملتها توسعه يابد. به همين دليل نقش بندر چابهار و استفاده از راه‌آهن ايران مدنظر دولت هند است.



دكتر روحاني نيز در اين ديدار با اشاره به نقش دو كشور در اين منطقه از جهان و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي افزود: اميدوارم كه بحث مسئله خط لوله كه فراتر از يك طرح اقتصادي منطقه ‌اي است، به زودي با توافق طرفين حل شود و طبعاً در همين راستا قيمت‌ گذاري نيز با توجه به منافع دو طرف مورد توافق قرار گيرد تا همكاري سه كشور ايران، پاكستان و هندوستان به عنوان يك الگو مورد استناد ساير كشورها قرار گيرد.

مرجع صاحب صلاحيت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي IAEA است و نه هيچ مرجع و يا نهاد ديگري

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك سپس با ابراز تأسف از حوادث هندوستان گفت: امنيت و ثبات منطقه يكي از علائق مهم دو كشور است كه در اقيانوس هند، درياي عمان و خليج ‌فارس بارز مي‌شود. در جهان كنوني اين نكته كاملاً آشكار شده كه توسعه بدون امنيت امكان‌پذير نيست و بي‌ترديد همكاري ايران و هند در برقراري ثبات و امنيت در افغانستان يك الگوي قابل بررسي منطقه‌اي است.دكتر روحاني تأكيد كرد كه دو كشور از مسئله افراطي ‌گرايي در منطقه و مواد مخدر به شدت رنج برده ‌اند، به همين دليل گسترش ابعاد همكاري‌ ها در برخي زمينه ‌ها از اهميت چشمگيري برخوردار است.رئيس مركز تحقيقات استراتژيك سپس با اشاره به حمايت مقطعي هندوستان از ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: هرچند هند در مقطعي در سال گذشته از ما فاصله گرفت، اما فكر مي ‌‌كنم در حال حاضر به خوبي اين نكته آشكار شده است كه هدف قدرتهاي بزرگ فقط ايران نيست، بلكه همه كشورهاي در حال توسعه هدف اين زياده‌ خواهي قرار گرفته‌ اند."وقتي رئيس‌جمهوري آمريكا اعلام مي ‌كند كه سوخت هسته‌اي تنها بايد در اختيار پنج قدرت بزرگ باشد، دولتي مثل استراليا، نه تنها اعتراض نمي ‌كند، بلكه در‌خواست مي ‌كند كه در كنار اين پنج كشور قرار گيرد و سوخت هسته‌ اي توليد كند. ما معتقديم كه نوعي استثمار جديد در نظام بين ‌الملل در حال شكل‌ گيري است.""همچنانكه از آغاز اعلام كرده ‌ايم، بار ديگر تأكيد مي‌كنيم كه همه فعاليت ‌هاي صلح‌ آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مقررات NPT است. وي افزود: مرجع صاحب صلاحيت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي IAEA است و نه هيچ مرجع و يا نهاد ديگري."رئيس مركز تحقيقات استراتژيك تأكيد كرد: شوراي امنيت نهادي است كه بايد از به خطر افتادن صلح و امنيت جهاني جلوگيري كند، مايه تأسف است كه اكنون با فعال‌شدن يك پايلوت كوچك در نطنز واكنش نشان مي‌دهد. به همين دليل ترديدي نداريم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت يك اقدام سياسي بوده كه تحت فشار آمريكا انجام شده است.در ادامه اين ديدار سفير هند بار ديگر به اهميت نقش خط لوله گاز براي كشورش تأكيد كرد و افزود در اين مورد سه نكته وجود دارد. اول، بعد سياسي كه ما مي ‌خواهيم بدانيم به عنوان مصرف‌كننده نهايي اين گاز تا چه مدتي منبع تغذيه انرژي ما خواهد بود، دوم، بحث سرمايه‌گذاري و سوم فرآيند قيمت ‌گذاري.

فكر مي ‌‌كنم در حال حاضر به خوبي اين نكته آشكار شده است كه هدف قدرتهاي بزرگ فقط ايران نيست، بلكه همه كشورهاي در حال توسعه هدف اين زياده‌ خواهي قرار گرفته‌ اند

دكتر روحاني سپس به سفير هندوستان اطمينان داد كه سطح روابط دو كشور مي‌تواند دو طرف را در بحث قيمت به يك راه ‌حل عادلانه هدايت كند.در ادامه اين ديدار طرفين در مورد همكاري مراكز تحقيقاتي دو كشور و مديريت تحقيقات به رايزني پرداخت.سفير هند كه در اين ديدار علاقه‌مند بود از ديدگاه جمهوري اسلامي نسبت به وضعيت عراق اطلاع كسب كند، از رئيس مركز تحقيقات استراتژيك در اين زمينه سؤال كرد.دكتر روحاني وضعيت كنوني را ناشي از اشغالگري و اعمال حاكميت دوگانه ذكر كرد و گفت: نظري وجود دارد كه تأكيد مي‌كند ناامني كنوني در عراق براي آمريكا توجيه دارد زيرا واشنگتن قصد دارد با بي ‌ثبات جلوه ‌دادن اين كشور سرانجام دولت دست‌ نشانده و مورد نظر خود را بر روي كار آورد.وي در پايان تاكيد كرد: آمريكايي ‌‌ها به ديدگاه هاي ما توجهي نكردند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي همسايه عراق حق دارد از وضعيت كنوني نگران باشد. درحالي كه آمريكا تنها به فكر ادامه اشغال بلندمدت و احداث پايگاه هاي نظامي در اين كشور است.