اعلام مسیرهای اتوبوسرانی برای مراسم اربعین تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان اتوبوسرانی آمده است: با توجه به برگزاری مراسم اربعین حسینی و همایش پیاده روی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شهر ری، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز یکشنبه سوم آذر، از ساعت ۹:۳۰ صبح به منظور ارائه خدمات بهینه حمل و نقلی به شرکت کنندگان در مراسم مذکور با تأمین ۴۲۰ دستگاه اتوبوس برای باز گرداندن شرکت کنندگان اقدام به خدمت رسانی خواهد کرد.

خدمات رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این روز در مقاصد مختلف به شرح زیر است:

- ضلع شمالی میدان شهر ری مقابل بیمارستان فیروزآبادی به مقاصد دولت‌آباد – شوش – خراسان – خاوران و میدان امام حسین(ع).

- ضلع شرقی میدان بسیج (سه راه ورامین) ابتدای جاده ورامین تا مترو شهرری.

- پارکینگ مقابل میدان فرمانداری به مقاصد ۱۳ آبان – نازی آباد – راه آهن، صالح آباد و خانی آباد، پارکینگ مقابل فرمانداری به مقصد ضلع شمالی میدان شهر ری مقابل بیمارستان فیروزآبادی.

- ضلع جنوبی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خیابان هلال احمر به مقاصد بهشتی – باقرشهر و کهریزک.

- مترو شهر ری به مقاصد تور قوزآباد – قمصر – باقرشهر – زمان آباد – مفتح- عباس آباد- جاده نظامی خزانه- راه آهن- صفائیه دولت آباد و میدان خراسان.