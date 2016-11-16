روزانه ۱۲ هزار وعده غذا توسط موکب مازندران در کربلا توزیع می شود

رستم عبدی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر در کربلای معلی با اشاره به توزیع روزانه ۱۲ هزار وعده غذایی گرم بین زائران در کربلای معلی اظهار داشت: در هر وعده غذایی حدود چهار هزار پرس غذایی بین زائران در کربلای معلی توزیع می شود.

وی با بیان اینکه هر روز صبح، ظهر و شام از زائران در موکب مازندران مستقر در کربلا پذیرایی می کنیم یادآور شد: شبانه روز بیش از دو هزار نفر نیز در چادرهای برپا شده در موکب اسکان می یابند.

۴۴ هزار مازندرانی موفق به دریافت ویزا برای پیاده روی اربعین شدند و ۹ موکب نیز برای خدمات دهی به زائران در کربلا، سه راهی کوت، مسیر کربلا به نجف مستقر شده است.