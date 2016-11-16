رتبه پایین ایران در کار آفرینی/راه اندازی اتاق تعاون در۳۱ استان

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان و کارآفرینان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: کشور ما در میان ۱۳۰ کشور دنیا به لحاظ کارآفرینی رتبه ۸۱ را دارد که این رتبه بسیار پایین است.

وی بیان داشت: ۷۵ درصد اقتصاد در بخش دولتی متمرکز شده که این امر معضل بزرگی برای کشور است.

عبداللهی با بیان اینکه دولتی بودن واقتصاد مبتنی بر نفت ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: دولت یازدهم تصمیمات خوبی در واگذاری اقتصاد به اقتصاد تعاونی و غیر دولتی گرفته است.

وی اظهار داشت: حمایت وتوسعه بخش غیر دولتی که شامل بخش تعاونی و بخش خصوصی است در کارآفرینی نقش اساسی دارد.

عبداللهی با اشاره به راه اندازی اتاق تعاون استانها گفت: در راستای توسعه کارآفرینی اتاق تعاونی در ۳۱ استان کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی اظهار داشت: اتاقهای بازرگانی باید در استان‌ها توسعه یافته و حمایت از کارآفرینان تعاونگرا نیز در اولویت اول اتاق تعاون ایران است.

رئیس اتاق تعاون ایران خلاقیت را لازمه کار تعاونی عنوان کرد و گفت: اتاقهای تعاون استانها نیازمند حمایت هستند و حمایت از کارآفرینان تعاون‌گرا نیز در اولویت اتاق تعاون قرار دارد.