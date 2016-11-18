فقط ۹۰ منطقه نمونه گردشگری اقدامات قابل قبول داشتند

سعید شیرکوند به خبرنگار مهر گفت: اعلام شده بود که طبق مصوبه هیات وزیران ۱۱۶۸ منطقه نمونه گردشگری وجود دارد اما از این تعداد تنها ۹۰ منطقه از نظر ما جزو مناطقی هستند که اقدامات قابل قبولی در آنها انجام گرفته و مابقی هیچ اقدام قابل توجهی در آنها انجام نگرفته است. چه در بحث پذیرش سرمایه گذار چه شروع فعالیت ها و زیرساختها.

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی گفت: مناطق نمونه گردشگری بدون مطالعه و نیازسنجی به تصویب رسیده اند و امکان سنجی تبدیل این مناطق به منطقه نمونه گردشگری، محاسبه میزان جذب گردشگر و پیش‌بینی منابع در هیچ کدام از مناطق نمونه گردشگری مورد توجه قرار نگرفته است.