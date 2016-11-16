اتحادیه اروپا ۴۳۱ میلیون دلار به لبنان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی از اختصاص کمک مالی به لبنان توسط این اتحادیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد: اتحادیه اروپا ۴۰۰ میلیون یورو معادل ۴۳۱ میلیون دلار در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی به لبنان کمک خواهد کرد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: هدف از این کمک های مالی، حل مشکلات ناشی از بحران سوریه و بهبود در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به همراه ثبات و امنیت در لبنان است. از سوی دیگر لبنان باید اقدامات برای اقامت موقت آوارگان سوری را کاهش دهد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان گفت: این کمک ها در چارچوب مصوبات نشست حمایت از سوریه و منطقه در لندن در راستای کمک به پناهندگان موقت در لبنان صورت می گیرد.