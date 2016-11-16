۱۱۰۰ برنامه در هفته بسیج در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به منظور تشریح برنامه‌های هفته بسیج در سالن شهید آوینی سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین برگزار شد، اظهار کرد: از تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) ۳۷ سال می گذرد و هرسال شاهد گسترش تشکیلات بسیج در بین آحاد جامعه هستیم.

وی افزود: ۵ آذر ماه روز بسیج مستضعفین نامگذاری شده است و هفته بسیج در سال جاری با ایام اربعین حسینی مقارن شده که در واقع اساس بسیج برخاسته از همین ایام و اهداف امام حسین(ع) است.

طاهرخانی با بیان اینکه شعار امسال هفته بسیج «بسیج، انقلابی و خدمتگذار» است افزود: برنامه های هفته بسیج از ۳۰ آبان تا ششم آذر ماه در استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در هفته بسیج یک هزار و ۱۰۰ عنوان برنامه در سطح استان پیش بینی شده است که ۵۷۳ برنامه شاخص و محوری هستند و همچنین از این تعداد ۳۷۵ برنامه توسط اقشار بسیج برگزار می شود.

معاون اجرایی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، دیدار با امام جمعه قزوین، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته بسیج عنوان کرد.

طاهرخانی از اجتماع بزرگ بسیجیان مدافع حرم خبر داد و گفت: برگزاری جلسات حلقه‌های صالحین، مشاوره رایگان حقوقی، ایستگاه صلواتی، سخنرانی فرماندهان نواحی مقاومت بسیج قبل از نماز جمعه با حضور گسترده بسیجیان از دیگر فعالیت های هفته بسیج در این استان است.

وی بیان کرد: برگزاری حلقه های صالحین با محور بصیرتی و سیاسی، اردوهای طرح هجرت یک روزه، افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بسیج سازندگی، اجرای نمایش های خیابانی و گروه های سرود، برگزاری جلسات قرآنی یادواره شهدا و آبروی محله و برگزاری کوهپیمایی از مهمترین برنامه های هفته بسیج است.

وی از تجمع سراسری و مقتدرانه بسیجیان در روز ۵ آذر ماه راس ساعت ۹ صبح خبر داد و گفت: این مراسم با حضور مهمانان کشوری در مسجدالنبی قزوین برگزار خواهد شد.