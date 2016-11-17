طرح «ساعتی بامحیط بانان» در مدارس شهرستان گچساران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله هاشمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در دوماه گذشته در مدارس گچساران اجرایی شده است.

وی بیان داشت: این طرح آموزشی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و دوره اول متوسطه در مدارس دخترانه و پسرانه برگزار شد.

هاشمی افزود: این آموزشها در مدارس مرکز شهر و بیشتر در روستاهای حاشیه مناطق حفاظت شده و در استای حفاظت از محیط زیست اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: کودکان و نوجوانان باید از سنین پایین با مسائل محیط زیستس و حفاظت از محیط زیست آشنا شده و این امر در آنها نهادینه شود.