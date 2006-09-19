موكول شدن ادامه رسيدگي به پرونده انفال براي فردا / حضور چند شاهد كرد براي اداي توضيحات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، درجلسه امروز كه نهمين جلسه رسيدگي به اين پرونده به شمار مي رود، چند تن ازشهود به ايراد سخن درباره اقدامات وحشيانه سران رژيم سابق عراق پرداختند.

صدام و همدستانش متهم به كشتاردسته جمعي مردم بيگناه كرد درخلال حمله انفال هستند كه بدنبال برگزاري نشست امروز"عبدالله العامري" رئيس دادگاه، ادامه رسيدگي اين پرونده را به فردا چهارشنبه موكول كرد.

درآغاز جلسه امروز "بديع عارف" يكي ازوكلاي متهمان مدعي شد كه جعفر الموسوي، دادستان كل دادگاه محاكمه "صدام" ازيكي ازشاكيان پرونده انفال خواسته است تا روزگذشته اسناد ومدارك جعلي به دادگاه ارائه دهد.اما "موسوي" ضمن آنكه به شدت اين ادعا را رد كرد، درپاسخ به اين خواسته وكيل مدافع متهمان خواست تا قانون درمورد اين وكيل به علت ادعايش عليه دادستان به اجرا درآيد.

درادامه اين دادگاه درگيري لفظي بين طرفين رخ داد كه قاضي دادگاه با هشدار به "بديع عارف" از وي خواست كه ديگردردادگاه به كسي حمله نكند و درصورتي كه اهانت هايش درجلسات ديگردادگاه بارديگر تكرار شود، قوانين دادگاه درحق وي به اجرا در مي آيد.

"رئوف فرج عبدالله" متولد 1950 ، كشاورزكه درحال حاضردرمنطقه سليمانيه زندگي مي كند، اولين شاهد جلسه امروزبود كه به ايراد سخن پرداخت.

وي دراظهارات خود گفت : "دريكي ازروزهاي سال 1988 نيروهاي عراقي به روستاي "قلنپاشا" حمله كردند.درحالي كه وي در روستاي "قرانجيا" ساكن بود و درادامه اين حمله، درگيري ها بين نيروهاي عراقي و نيروهاي پيشمرگ كرد براي مدتي ادامه داشت به طوري كه درحين اين درگيري ها روستايمان با سلاح شيميايي بمباران شد و ساكنان روستاها مجبوربه فرارشدند.

وي درادامه سخنانش افزود: " من جسد سه كشته را برروي زمين ديدم كه دو تن ازاين كشته ها زن و يك تن ديگرمرد بودند".

اين شاهد كرد همچنين تاكيد نمود :"ساكنان روستاي قرانجيا و 6 روستاي ديگربه منطقه اي دور ازمحل درگيري پناه بردند، اما هواپيماهاي عراقي، آنان را تحت پيگرد و حملات خود قراردادند تا اينكه اين افراد به شهر بانه ايران رسيدند. برخي دراين شهر ماندند و بعضي ديگرهم به سوي شهرسردشت ايران عزيمت كردند.

شاهد دوم دادگاه امروز "محمود عبدالرحمن" ( متولد سال 1965) بود كه درمورد حمله ارتش عراق به فرماندهي اتحاديه ميهني كردستان عراق و نيروهاي پيشمرگ كرد ، به ايراد سخن پرداخت.

در بخش ديگر اين دادگاه شاهد ديگر پرونده انفال نيزتوضيح داد: بعد از 12 روز يك فروند هواپيماي عراقي اعلاميه هايي را به نقل ازصدام پخش كرد كه درآنها آمده بود صدام كساني را كه ازروستاهايشان فراركردند، بخشيده است و به آنها غرامت مي دهد تا به سرزمين پدري شان بازگردند.

وي درادامه گفت : فراري هاي كرد به روستاهايشان بازگشتند، امابا نيروهاي عراقي مواجه شدند كه آنها را به بخش امنيتي شهر اربيل منتقل كردند و زنان و كودكان را از مردان جدا كردند.

صدام و همدستانش از 21 آگوست ( 30 مرداد) به سبب دست داشتن درجنايت كشتار كردها موسوم به حمله انفال در سال 1988 كه حدود 100 هزار كرد كشته و سه هزار روستا تخريب و هزاران تن از مناطق خود رانده شدند، محاكمه مي شوند.

يكي از اين متهمان "علي حسن مجيد" معروف به علي شيميايي است كه وي متهم به دستور استفاده از اين گازها عليه كردهاي عراق است.

"صابرعبدالعزيز الدوري" عضو رهبر منطقه اي حزب بعث ، "طاهر توفيق العاني" عضو رهبري منطقه اي حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائي" وزيردفاع سابق و فرمانده عملي حمله انفال، "حسين رشيد التكريتي" عضو فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، "فرحان مطلك الجبوري" رئيس اطلاعات نظامي مناطق شرقي عراق ديگر متهمان پرونده انفال هستند.