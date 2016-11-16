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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

وزیر ارشاد:

البرز پشتوانه بزرگ تهران/تصمیم‌های خوب دولت برای راه و کشاورزی

البرز پشتوانه بزرگ تهران/تصمیم‌های خوب دولت برای راه و کشاورزی

کرج ـ وزیر ارشاد گفت: البرز هم به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و هم به لحاظ زیرساختی پشتوانه بزرگ استان تهران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان نظرآباد که به دنبال سفر هیئت دولت به استان البرز انجام شد، اظهار داشت: استان البرز در آستانه تحولات بزرگی قرار گرفته و در حوزه اعتباری شرایط خوبی برای این استان ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان البرز از طرف دولت مدنظر قرار گرفته که در برنامه بودجه سال ۹۶ این استان قرار خواهد گرفت.

صالحی امیری بیان کرد: استان البرز در حوزه راه و شهرسازی و کشاورزی نیازمند تحول است و دولت نیز با درک شرایط استان در این دو حوزه، تصمیم‌های خوبی برای راه و شهرسازی و کشاورزی البرز دارد.

صالحی امیری با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز البرز نیازمند توجه ویژه است، عنوان کرد: 46 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه فرهنگ این استان در نظر گرفته شد.

وی افزود: در کنار اعتبار، برنامه های خلاقانه و همه جانبه نگر در حوزه فرهنگ می تواند اثرگذاری بالایی به همراه داشته باشد.

وزیر ارشاد یکی از چالش های کشور را مسئله آب دانست و افزود: در استان البرز نیز منطقه نظرآباد شرایط ویژه ای دارد و مشکلاتی در این حوزه به وجود آمده که دولت برای این بخش نیز برنامه ریزی هایی خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: مجموعه اقدامات دولت در استان البرز و برنامه هایی که در این سفر تدوین شد، بتوانند قدم‌های موثری در مسیر رفاه و امنیت مردم باشد.

صالحی امیری یکی از مهمترین اقدامات دولت را فعالیت در حوزه سیاسی دانست و گفت: مجموعه اقدامات دولت امنیت داخلی و منطقه ای برای ایران ایجاد کرده است.

وی، امنیت موجود در کشور را مرهون تدابیر مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: انقلابی بودن یعنی درک منافع ملی و امروز منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی مقدم است.

کد مطلب 3826695

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