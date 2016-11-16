به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان نظرآباد که به دنبال سفر هیئت دولت به استان البرز انجام شد، اظهار داشت: استان البرز در آستانه تحولات بزرگی قرار گرفته و در حوزه اعتباری شرایط خوبی برای این استان ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان البرز از طرف دولت مدنظر قرار گرفته که در برنامه بودجه سال ۹۶ این استان قرار خواهد گرفت.

صالحی امیری بیان کرد: استان البرز در حوزه راه و شهرسازی و کشاورزی نیازمند تحول است و دولت نیز با درک شرایط استان در این دو حوزه، تصمیم‌های خوبی برای راه و شهرسازی و کشاورزی البرز دارد.

صالحی امیری با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز البرز نیازمند توجه ویژه است، عنوان کرد: 46 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه فرهنگ این استان در نظر گرفته شد.

وی افزود: در کنار اعتبار، برنامه های خلاقانه و همه جانبه نگر در حوزه فرهنگ می تواند اثرگذاری بالایی به همراه داشته باشد.

وزیر ارشاد یکی از چالش های کشور را مسئله آب دانست و افزود: در استان البرز نیز منطقه نظرآباد شرایط ویژه ای دارد و مشکلاتی در این حوزه به وجود آمده که دولت برای این بخش نیز برنامه ریزی هایی خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: مجموعه اقدامات دولت در استان البرز و برنامه هایی که در این سفر تدوین شد، بتوانند قدم‌های موثری در مسیر رفاه و امنیت مردم باشد.

صالحی امیری یکی از مهمترین اقدامات دولت را فعالیت در حوزه سیاسی دانست و گفت: مجموعه اقدامات دولت امنیت داخلی و منطقه ای برای ایران ایجاد کرده است.

وی، امنیت موجود در کشور را مرهون تدابیر مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: انقلابی بودن یعنی درک منافع ملی و امروز منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی مقدم است.