۳۵۰ هزار نفر از مرز چذابه راهی مراسم اربعین حسینی شدند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه، تا شب گذشته خروج ۳۵۰ هزار و ۲۱۴ نفر در سامانه های گذرنامه ای ثبت شده است. امروز گره ترافیکی بسیار زیادی تا قبل از پارکینگ وجود داشت و زائران با معطلی بیش از یک ساعت باید آن قسمت از جاده را که به پارکینگ منتهی می شد، بگذرانند.

این معطلی اما در گیت های خروجی زائران وجود ندارد و زوار با کمترین معطلی از پایانه مرزی چذابه عبور کرده و برای زیارت راهی کربلا می شوند.

ازدحام جمعیتی بسیار است ولی مسائل امنیتی و انتظامی نیز به خوبی رعایت شده و زائرانی که مدارک کاملی داشته باشند باید از پنج ایست بازرسی عبور کنند تا از مرز ایران خارج شوند.

بالغ بر دو سوم از ظرفیت پارکینگ پر شده اما همزمان نیز تعداد بسیاری از خودروها در حال خروج از پارکینگ هستند و مجددا فضا برای پارک خودروهای جدید باز می شود. هرچقدر به روزهای پایانی اربعین نزدیک می شویم جمعیت با تعداد بیشتری به مرزها مراجعه می کنند تا هرچه سریعتر خود را به کنگره عظیم میلیونی زائران حسینی برسانند.