۲۵۰۰ برنامه ویژه هفته بسیج در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عین علی عصر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران به تشریح برنامههای هفته بسیج پرداخت و گفت: هفته بسیج از تاریخ یک آذر آغاز می شود و تا ۶ آذر به طول می انجامد، در این ایام بیش از دو هزار و ۵۰۰ برنامه تحت عنوان «بسیج پژواک ندای زینب (س)» در روز اربعین آغاز میشود.
وی افزود: تاریخ پنج آذر سال ۵۸ روزی است که بهفرمان امام خمینی (ره) بسیج مستضعفین تشکیل شد و امروز بیش از ۳۷ سال از آن تاریخ میگذرد که اگر بخواهیم دقیق حساب کنیم ۱۳ هزار و ۶۱۰ روز از آن تاریخ میگذرد.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج سپاه نینوا اظهار کرد: نیروهای بسیجی مجموعهای از پاکترین، مخلصترین، آماده به کارترین نیروها هستند که مهمترین شاخصه آنها شهادتطلبیشان است.
سرهنگ عین علی اظهار کرد: بسیج تشکلی است که وقتی افراد وارد آن میشود شاید انفرادی وارد شوند اما وقتی به بسیج پیوستند قطرهای از اقیانوس خواهند شد.
وی افزود: امروز ظرفیت بسیج در کشورهای همسایه بهقدری گسترده است که شاهدیم کشور عراق تأمین امنیت برگزاری اربعین حسینی که پیشبینی میشود بیش از ۳۵ میلیون نفر در آن شرکت کنند را بر عهده بسیج این کشور گذاشته است.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج سپاه نینوا به تشریح نامگذاری و عناوین روزهای هفته بسیج پرداخت و گفت: روز دوشنبه ۲۱ صفر به نام «بسیج، انقلابی گری و ظلمستیزی»، روز سهشنبه به نام «بسیج انقلابی گری و پیشرفت»، روز چهارشنبه به نام «بسیج، انقلابی گری و کارآفرینی»، روز پنجشنبه به نام «بسیج، انقلابی گری و ایثار»، روز جمعه به نام «بسیج، انقلابی گری و اقتدار جهانی» و درنهایت روز شنبه بهعنوان آخرین روزبه نام «بسیج، انقلابی گری، مبارزه با فساد و اشرافی گری» نامگذاری شده است.
سرهنگ عین علی اظهار کرد: در هفته بسیج بیش از دو هزار و ۵۶۵ برنامه تهیهشده است که شامل ۵۲۰ برنامه ورزشی، ۵۵ برنامه علمی، ۴۵ برنامه عمرانی، ۱۶۰ برنامه محرومیتزدایی، ۸۵ برنامه دفاعی ورزمی، ۱۵۰ برنامه بصیرتی و اقتصادی، ۵۰ برنامه اقتصاد مقاومتی و یک هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در ۱۴ ناحیه و ۹۹ حوزه مقاومت و یک هزار و ۹۵۰ پایگاه و کانون مقاومت برنامهریزیشده است.
وی تصریح کرد: از این تعداد ۵۰ برنامه استانی، ۱۷۰ برنامه ناحیهای، ۵۶۰ برنامه حوزهای، یک هزار و ۷۸۵ پایگاهی ویژه خواهران و برادران است.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج سپاه نینوا گلستان در رابطه با برنامههای شاخصی که در این هفته برگزار میشود، گفت: در بخش نظام تربیتی صالحین سه برنامه شاخص برگزار میشود، حضور بسیجیان حلقه تربیتی صالحین در قالب گردان بیتالمقدس برادران و کوثر خواهران، گردهمایی بزرگ ۳۰ هزارنفری در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، گردهمایی بزرگ بسیجیان در میعادگاه نماز جمعه ازجمله برنامههای شاخصی است که برگزار میشود.
۲۴۰ میلیاردریال اعتبار برای راه اندازی ۲۵۰۰ عرصه اقتصاد مقاومتی
وی با اشاره به اعتباراتی در عرصه دفاع مقدس گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی تخصیص اعتبار و وام تسهیلاتی به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریالی برای راهاندازی دو هزار و ۵۰۰ عرصه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی در نظر گرفتهشده که ۲۵ درصد این مبلغ در هفته بسیج محقق میشود.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج سپاه نینوا گلستان به تشریح صنایع تبدیلی و عرصههای اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: صنایع تبدیلی به صنایعی مانند روغنکشی و سبزی خشککردن و عرصههای اقتصاد مقاومتی به مشاغلی مانند پرورش زنبور، پرورش قارچ، پرورش ماهی، دامهای سبک و سنگین و ... را شامل میشود.
برگزاری همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی
سرهنگ عین علی از برگزاری همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: در این همایش از خیرین در عرصه سازندگی و محرومیتزدایی، الگوهای موفق بسیج در عرصههای اقتصاد مقاومتی وبرترینهای الگوهای جهادی در تاریخ ۶ آذرماه در محل کانون طه، ساعت هشت و ۳۰ دقیقه صبح تجلیل به عمل میآید.
وی اظهار کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی در استان بسیج شهرستان استعدادیابیهای اقتصادی کرده است و ما تلاش میکنیم شهرستانهای استان را بر اساس ظرفیتی که دارند قطببندی کنیم بهعنوانمثال شهرستان مراوهتپه را درزمینهٔ دوغ شتر، مینودشت را درزمینهٔ نوغانداری، کلاله درزمینهٔ تخم هندوانه و ... قطببندی شوند.
سرهنگ عین علی با اشاره به برنامههایی که در بحث محرومیتزدایی در هفته بسیج انجام میشود، گفت: اعزام گروههای تخصصی پزشکی به مناطق محروم ازجمله برنامههایی است که در این هفته اجرا میشود بهعنوانمثال در تاریخ سه آذر یک گروه چشمپزشکی به غرب استان و در شبکه بهداشت گمیشان مستقرشده و یک روزبه شکل رایگان انجاموظیفه میدهند، همچنین یک تیم متخصص داخلی و پوست در شرق استان در درمانگاه سپاه مراوهتپه مستقر میشوند و اعزام گروههای تخصصی به ۱۴ نقطه انجام میشود.
وی تصریح کرد: افتتاح سالن ورزشی در مناطق محروم از دیگر برنامههای اجراشده به ارزش چهار میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال است.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج سپاه نینواگلستان در رابطه با برنامه های شاخص فرهنگی گفت: در راستای نخستین اجلاسیه ملی چهار شهید گلستان از چهار هزار خانواده شهید دیدارمی شود که دیدار از بیش از هزار خانواده شهید و جانباز انجام در هفته دفاع مقدس انجام میشود که در این دیدارها به این خانوادهها تندیس اجلاسیِه و هدیهای تقدیم میشود.
سرهنگ عین علی افزود: برگزاری بیش از ۳۰۰ نشست بصیرتی، برگزاری ۸۰۰ محفل قرآنی و مراسم مذهبی، برپایی ۵۸۰ نمایشگاه فرهنگی هنری، برگزاری بیش از ۱۵۰ یادواره شهدا در راستای اجلاسیه ملی چهار هزار شهید، همایش ویژه روز دانشجو و بسیج طلاب، برگزاری همایش تحکیم خانواده، نشستهای مادرانه و دخترانه در سطح پایگاههای بسیج از دیگر برنامه هایی است که در این هفته برگزار میشود.
وی در رابطه با برنامه های ورزشی انجام شده در سطح استان گفت: برنامههای ورزشی در هفته بسیج در رشتههای مختلف و قشرهای مختلف برگزار میشود مانند کوهپیمایی در ارتفاعات مختلف گلستان، افتتاح سالن کشتی در بلوار الغدیر، برگزاری مسابقه کشتی گورش و ... .
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