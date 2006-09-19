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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۳۳

/ در آستانه آغاز سال تحصيلي /

رتبه هاي برتر كنكور و دانش آموزان المپيادي دانشگاه صنعتي شريف تقدير مي شوند

رتبه هاي برتر كنكور و دانش آموزان المپيادي دانشگاه صنعتي شريف تقدير مي شوند

رتبه هاي برتر آزمون سراسري و دانش آموزان المپيادي دانشگاه صنعتي شريف فردا در اين دانشگاه تقدير مي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر سعيد سهراب پور رييس دانشگاه صنعتي شريف در اين مراسم با اعطاي لوح سپاس از تلاش هاي شايسته نفرات برتر آزمون سراسري در گروه فني مهندسي و علوم پايه و همچنين 49 نفر از 51 نفر دانش آموزان المپيادهاي علمي جهاني كه اين دانشگاه را براي تحصيل خود انتخاب كرده اند، تقدير مي كند.

بر اساس گزارش اين دانشگاه، از يك صد نفر اول آزمون سراسري سال جاري 90 نفر اين دانشگاه را براي تحصيل خود برگزيده اند كه به ترتيب 72 نفر در رشته مهندسي برق، 15 نفر در رشته مهندسي مكانيك، 2 نفر در رشته نرم افزار و IT و يك نفر در رشته مهندسي صنايع مشغول تحصيل مي شوند.

کد مطلب 382672

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