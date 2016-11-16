نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در ماکو دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه فرش های دستباف در ۲۵ غرفه و دیگر صنایع دستی نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در ماکونیز در۵۰ غرفه به نمایش درآمده است.

استاندار آذربایجان غربی در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه فعالان اقتصادی، جهادگران اقتصادی هستند گفت: ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است.

قربانعلی سعادت با بیان اینکه فضای کسب و کار باید به صورت مناسب برای سرمایه گذاری در اختیار همه قرار گیرد افزود: منطقه آزاد ماکو به جزء آماده سازی زیر ساختها وظیفه دیگری ندارد، مناطق آزاد دیگر متفاوت تر از منطقه آزاد ماکو هستند.

سعادت با اشاره به اینکه درآمد منطقه آزاد ماکو از واردات کالا به کشور است اظهارداشت:دولت تعرفه خاصی از واردات کالا به کشور برای مناطق آزاد کشور را در نظر گرفته است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو، یکی از مناطق خیلی مهم و مورد توجه نظام، دولت و مسئولان استانی است خاطر نشان کرد: منطقه آزاد ماکو در حوزه های اقتصاد مقاومتی عمل می کند و صادارات غیر نفتی و سیاست های دولت را دنبال می کند.

سعادت ادامه داد: باید برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت و همچنین پایین آوردن نرخ بیکاری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و دولت نیز از برپایی هرگونه نمایشگاه داخلی و خارجی استقبال و حمایت می کند.

عزیزی قائم مقام مرکز ملی فرش ایران هم در حاشیه این نمایشگاه از افزایش ۲۰ درصدی صادرات فرش به تناسب مدت مشابه سال گذشته خبر داد اضافه کرد: در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۴۳ میلیون دلار فرش از ایران صادر شده است.

حجت الاسلام ایوب رنجبری، امام جمعه شهرستان ماکو نیز در این آیین با اشاره به اینکه باید از صنایع دستی در کشور حمایت واقعی شود گفت: صنعت فرش به غیر از ارز آوری، نشان دهنده فرهنگ دینی و ملی ماست.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه تلاش داریم این محل نمایشگاه بین المللی را به محل توسعه و تجارت منطقه آزاد ماکو تبدیل کنیم، گفت: صنعت بدون دود تولید فرش را ما امروز برای توسعه تجارت منطقه در این منطقه دایر کردیم.

حسین فروزان همچنین از پیش بینی برگزاری۱۳ نمایشگاه برای سال آینده در این محل خبر داد و افزود: برگزاری اولین نمایشگاه فرش نقطه عطفی در تاریخ منطقه آزاد ماکو برای توسعه و پیشرفت ماکو خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد به دنبال توسعه تجارت در این منطقه است، گفت: توسعه تجارت بدون نمایشگاههای تخصصی و بزرگ مقدور نیست.

این نمایشگاه با شرکت ۲۵ تولید کننده فرش از سراسر استان آذربایجان غربی در ۲۵ غرفه به همراه ۵۰ غرفه صنایع دستی در محل نمایشگاه های دایمی منطقه آزاد ماکو افتتاح شد.