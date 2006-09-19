يك تفكر سعي در تضعيف و بي انگيزه كردن جامعه پرستاري دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين بيانيه آمده است: خانه پرستار معتقد است تفكري كه از حضور فعال پرستاران در هراس است ، سعي دارد انتخاباتي با حداقل شركت كننده برگزار و از حضور حداكثري پرستاران نگران و به ويژه با عدم حضور كانديداهايي كه منافع گروهي خاص را به خطر مي اندازد ، جلوگيري كند.

در اين بيانيه آمده است: در اغلب هيئت مديره ها نسبت به دوره اول حداقل 50 درصد كاهش ثبت نام در كانديداها ايجاد شده كه اين نشان دهنده ابهاماتي در روند برگزاري انتخابات بوده است.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: بر اساس قانون ، مسئولان دانشگاه هاي علوم پزشكي موظف هستند به مدت 5 روز نسبت به تشكيل هيئت هاي اجرايي انتخابات شهرستان هاي ذي ربط طبق آئين نامه اقدام كنند و طبق جداول زمان بندي بايد تمامي ستادهاي اجرايي شهرستانها از 21 مرداد ماه تشكيل شوند كه متاسفانه بيش از 38 روز از اين تاريخ مي گذرد اما هنوز در برخي شهرستان هاي واجد شرايط نظير شهر ري اين ستاد تشكيل نشده است.

در ادامه اين بياينه آمده است: بر اساس قانون داوطلبان عضويت در هيئت مديره نظام پرستاري شهرستان ها بايد ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي براي ثبت نام از سوي هيئت اجرايي انتخابات شهرستان هاي ذي ربط به محل هاي اعلام شده مراجعه كنند كه متاسفانه اين زمان به چند روز كاهش يافت كه اين نيز از مصداق هاي نقش مقررات است.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: اطلاع رساني بسيار ضعيف انجام شد كه اين امر منجر به عدم اطلاع داوطلبان عضويت در هيئت مديره ها و كاهش تعداد كانديداها و يا به حد نصاب نرسند ، شد.

در اين بيانيه با اشاره به وجود مشكلات ، آمده است: برخي از مشكلات به مواردي نظير مسئوليت اصلي برگزاري انتخابات را به افرادي سپرده اند كه خود اعتقادي به پرستاري و نظام پرستاري ندارند و در نتيجه اين موضوع اهميتي براي آنان ندارد. مجريان اصلي انتخابات تجربه لازم را در اين زمينه ندارند و در نتيجه اوج ضعف مديريتي مشهود است.

اين بيانيه در پايان آورده است: جامعه پرستاري در آستانه تحولي بزرگ قرار گرفته است. هوشياري ، حضور ، مسئوليت پذيري و احساس تعلق به سرنوشت حرفه اي در اين مرحله حساس مي تواند از نفوذ جريان هايي در پرستاري پيشگيري كند.