اقتصادمقاومتی ازجنس اصلاح ساختار است/تدوین سند توسعه خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله میرزایی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی رویکرد آیندهنگر، دستاورد گرا و بلند مدت دارد که بخش بزرگی از آن مربوط به اصلاح ساختار، بهبود محیط کسبوکار و تغییر رفتارهای سازمانی در جهت توسعه است.
میرزایی با تأکید بر اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی رفتارهای ما باید تغییر کند، تصریح کرد: بخشی از آسیبهایی که اقتصاد مقاومتی قرار است آنها را کاهش دهد، پدید آمده از رفتارهای نادرست گذشته در برنامههای توسعه است.
وی اظهار کرد: آسیبهایی همچون تخریب منابع آب، آلودگیهای زیستمحیطی و از دست رفتن فضاهای مناسب شهری از پیامدهای این رفتارهایی است که امروز باید تغییر کند.
جانشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی گسترش سریع فناوری و شکلگیری اقتصاد دانشبنیان را بهعنوان شوکهای مثبت نام برد که اگر به آنها توجه نشود، تداوم توسعه دشوار خواهد شد.
میرزایی توجه به ارتقای بهرهوری در امر کشاورزی، ایجاد تنوع شغلی و درآمدی، حفظ و صیانت از منابع آب و منابع زیستمحیطی را بهعنوان اولویتهای اصلی پروژههای اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی برشمرد.
وی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی میخواهد نگاه ما را به مبانی نظری و شاخصهای ارزیابی تغییر دهد، عنوان کرد: باید با همان منابعی که تاکنون در اختیار داشتیم، اعم از منابع انسانی، ریالی، فیزیکی و غیره، روشها و رفتارهای جدیدی را به ارمغان آوریم که حاصل آن توسعه باشد.
وی افزایش رقابتپذیری اقتصادی در کمیته بینالمللی، کاهش آسیبهای برگرفته از شوکهای داخلی و خارجی، کاهش فقر و نابرابری و صیانت از منابع تجدید ناپذیر را بهعنوان مهمترین معیارهای اقتصاد مقاومتی معرفی کرد.
سند توسعه خراسان شمالی تدوین میشود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین سند توسعه خراسان شمالی ظرف دو ماه آینده خبر داد و تصریح کرد این سند بر مبنای طرح آمایش سرزمینی و نیز تحلیلهایی که وزارتخانه به دست آورده است تدوین خواهد شد که فرصتها و مزیتهای استان با نگاه آیندهگرا در آن وجود دارد.
میرزایی عنوان کرد: این سند بر اساس تحلیل مجموعه عوامل و فرصتهای آینده و مزیتهای گذشته استان خواهد بود که شامل اهداف، راهبردها، سیاستها، اقدامات و پروژههای کلیدی است که میشود برای توسعه استان تعریف کرد.
وی با اشاره به اینکه سند توسعه خراسان شمالی در هیئت دولت هم قابل تصویب است، اظهار کرد: همچنین این سند در ستاد اقتصاد مقاومتی بهعنوان سند میانمدت توسعه استان قابلطرح است که بر اساس آن تا حد زیادی میتوانیم پروژههای اقتصاد مقاومتی استان را بازنگری کنیم.
وی همچنین از تهیه گزارش تحلیلی توسعه اقتصادی و اجتماعی خراسان شمالی خبر داد و گفت: این گزارش در ۲۰۰ صفحه تهیهشده است که در ظرف ۱۰ روز آینده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه خواهد شد.
جانشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی تشکیل دبیرخانه هماندیشی نخبگان استان در تهران را بهعنوان سومین دستور کار این جلسه ستاد معرفی کرد و افزود: مجموعهای از فعالان علمی، دانشگاهی، اداری، سیاسی، اهالی کسبوکار و غیره که تعلقاتی به استان دارند در تهران گرد هم خواهند آمد و جلسات دو هفتگی در جهت هماندیشی برای توسعه استان با آنها برگزار خواهد شد.
میرزایی با اشاره به طرحهایی که سه معاونت تعاون، اشتغال و رفاه وزارتخانه برای اجرای پایلوت در خراسان شمالی در دستور کار دارند، بیان کرد: لازمه اجرای این طرحهای پایلوت، افزایش در اعتبارات صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، سرمایه گزاری و غیره است که این امر حتماً انجام خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری هفته فرهنگی هنری خراسان شمالی دریکی از پارکهای پرتردد تهران خبر داد و اضافه کرد: بهمنظور آشنایی با ظرفیتها و فرصتهای گردشگری استان و توسعه گفتوگوهای نخبگان و درنهایت ایجاد سرمایه گزاری در استان، این برنامه با نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در تهران برگزار خواهد شد.
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