زائران اربعین با وسیله عمومی به مرز چذابه بیایند

نادر عمیدزاده در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مرز مهران طی روزهای گذشته با ازدحام بیش از حد مواجه شده در دو روز اخیر تعداد بی شماری از زائران به سمت این مرز آمده اند.

وی افزود: خروجی ما بیش از آن چیزی که قبلا پیش بینی شده اتفاق افتاد ولی با این حال تردد به سمت عراق روان است.

عمید زاده تصریح کرد: بازگشت زائران شروع شده و به سهولت در حال انجام است. تمهیدات لازم برای انتقال آنها توسط شرکت های مسافربری از مرز مستقیم به استان های مختلف و با نظارت سازمان پایانه های استان در حال انجام است.

فرماندار دشت آزادگان یادآور شد: تاکنون مشکلی خاصی وجود نذاشته و کسانی که از سمت مهران به این مرز مراجعه می کنند نیز حتما با وسایل نقلیه عمومی و همچنین با در دست داشتن روادید و گذرنامه به مرزها بیایند.

عمیدزاده در پایان با اشاره به اینکه رکورد خروجی از این مرز حدودا ۴۸ هزار و ۴۶۶ نفر زائر است، گفت: از صبح امروز تا ظهر، بیش از ۳۰ هزار نفر از مرز چذابه تردد داشته اند. همچنان تأکید دارم که زائران به منظور تسهیل در ترددها و روان باقی ماندن ترافیک با وسایل نقلیه عمومی به این مرز مراجعه کنند.