روند مهاجرت معکوس به روستای امروله/بازسازی مدارس با مشارکت خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح زارع بعد از ظهر امروز چهارشنبه با همراهی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج از شماری از مدارس روستاهای حسین آباد و امروله بازدید و از نزدیک با مردم و همچنین دانش آموزان به گفتگو پرداخت.

وی با اشاره به تلاش در راستای تامین نیازهای مردم در تمامی حوزه ها، عنوان کرد: خوشبختانه به دنبال مشارکت و همراهی خود مردم به ویژه اهالی شوراها و دهیاران طی چند سال اخیر خدمت رسانی خوبی به مردم صورت گرفته است.

بخشدار حسین آباد بیان کرد: حسین آباد یکی از بخش های جدید در کردستان به شمار می رود و به همین دلیل دچار محرومیت های زیادی بود ولی خوشبختانه، بخش زیادی از این محرومیت ها با حمایت های مسئولان استانی و شهرستانی طی چند سال اخیر رفع شده است.

وی به مهاجرت معکوس مردم به روستاهای بخش حسین آباد اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه می توان به روستای امروله اشاره کرد که این روستا در حال حاضر روند افزایشی جمعیت به خود گرفته و تعدادی خانواده که سالها قبل به شهر مهاجرت کرده بودند امروز بار دیگر به روستای خود بازگشته اند.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای توسعه فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس در بخش حسین آباد سنندج، عنوان کرد: با استفاده از همکاری و کمک خیرین طی چهار سال اخیر مدارس هفت روستای این بخش احداث شده و مدرسه چندین روستا نیز بازسازی شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای جلب خیرین برای سرمایه گذاری در بخش حسین آباد ادامه دارد، اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به تلاش های صورت گرفته و ایجاد ارتباط با خیرین از سایر استانهای کشور دو مدرسه در دو روستای دیگر بخش حسین آباد در دست احداث است.

بخشدار حسین آباد از همکاری و مشارکت مردم محلی در تمامی فعالیت های توسعه عمران در این بخش تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه مردم در تمامی امور مشارکت و همکاری خوبی با ما دارند و در سایه این مشارکت و همکاری است که خدمت رسانی به این بخش با سرعت هر چه بهتر ادامه می یابد.

وی در پایان از حمایت های مسئولان استانی و شهرستانی تقدیر کرد و گفت: حمایت های فرماندار شهرستان سنندج برای خدمت رسانی به مردم و همچنین اختصاص اعتبار مورد نیاز به بخش حسین آباد قابل تقدیر است.