اسامي داوران نهايي جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر يونس شكر خواه، دكتر محسن اسماعيلي، دكتر مهدي فرقاني، عباس سليمي نمين، شفيعي سروستاني، دكتر حسام الدين آشنا و رضا مقدسي به عنوان اعضاي هيئت داوران نهايي معرفي شدند.

آثار دريافتي در دبيرخانه سيزدهمين جشنواره مطبوعات پس از بررسي در كميته هاي تخصصي، در دايره ارزيابي داوران نهايي قرار مي گيرند.

اعضاي كميته هاي تخصصي سيزدهمين جشنواره مطبوعات و اولين جشنواره خبرگزاري ها كه مسوولين بررسي و داوري اوليه آثار دريافتي را بر عهده دارند متعاقبا اعلام خواهد شد.

بر اساس گزارش ستاد خبري دبيرخانه سيزدهمين جشنواره مطبوعات ، رقابت صاحبان آثار مطبوعاتي و آژانس هاي خبري در رشته هاي سرمقاله و ياداشت، مقاله (با 9 گرايش)، عكس، طرح وگرافيك، گزارش (خبري، تحقيقي و توصيفي)، مصاحبه، خبر، تيتر، طنز، كودك و نوجوان و جدول و سرگرمي و بخش ويژه با 9 گرايش مي باشد.

روزنامه نگاران از بخشهاي تحريري و فني در رسانه هاي مكتوب و آژانس هاي خبري تا پايان شهريور ماه براي ارسال آثار خود به دبيرخانه جشنواره مطبوعات كشور مهلت دارند.

سيزدهمين جشنواره مطبوعات در حالي كه هنوز مهلت دريافت آثار پايان نيافته شاهد افزايش بيش از دو برابري آثار دريافتي نسبت به سال گذشته است.