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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۴۵

درخواست صهیونیست ها از مسکو برای عدم فروش تسلیحات نظامی به ایران

درخواست صهیونیست ها از مسکو برای عدم فروش تسلیحات نظامی به ایران

مقامات رژیم صهیونیستی از مسئولان روسیه درخواست کردند از تصمیم خود برای فروش تسلیحات و جنگنده به ایران صرف نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های مداخله جویانه خود این بار به روابط دوجانبه روسیه و ایران اعتراض کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات رژیم صهیونیستی از مسئولان روسیه درخواست کردند از تصمیم خود برای فروش تسلیحات و جنگنده به ایران صرف نظر کنند.

پیش از این «ویکتور اوزرف» رئیس کمیته دفاعی مجلس اعلای روسیه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که ایران و روسیه در حال انجام مذاکرات در خصوص بیش از ۱۰ میلیارد دلار تسلیحات روسی هستند.

این تسلیحات شامل تانک‌های «تی-۹۰»، سامانه‌های توپخانه‌ای، هواپیماها و بالگردهای نظامی می شود.

کد مطلب 3826790

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