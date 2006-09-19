950 مربي پيش دبستاني جذب آموزش و پرورش مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، سيد نصرت الله فاضلي ، بعداظهر امروز در گردهمايي مديران آموزش و پرورش استان مازندران ، افزود: اداره نوسازي و تجهيزات مدارس استان ، 48 پروژه عمراني را اول مهر تحويل آموزش و پرورش مي دهد.

رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: كلاس هاي درس بايد بر اساس شادابي و نظام تعليم و تربيت كارآمد ساخته شود.

وي با بيان اينكه با قبول مسئوليت در اين شرايط خستگي بايد از بين برود ، اظهار داشت: مديران آموزش و پرورش در عزل و نصب ها ، قبيله گرايي اعمال نكنند.

رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران افزود: تا سال 88 حدود 950 مربي پيش دبستاني در مازندران جذب مي شود.

فاضلي همچنين از جذب 950 مربي پيش دبستاني با حفظ سمت آموزگاري تا سال 88 در مازندران خبر داد.

وي گفت: بر اساس برنامه مدون سه ساله ، حداقل 91 درصد از نوآموزان تحت آموزش پيش دبستاني قزار مي گيرند.

فاضلي ، آموزش قرآن در مهدهاي قرآني از طريق مهدهاي خصوصي ، توسعه پوشش تحصيلي در دوره پيش دبستاني ، توسعه نظام راهنمايي و مشاوره در دوره ابتدايي و راهنمايي را ، از مهم ترين برنامه هاي اين سازمان برشمرد و اظهار داشت: مركز ويژه اختلالات در يادگيري در مازندران تا پايان سال جاري از 4 مركز به 10 مركز افزايش خواهد يافت.