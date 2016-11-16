تردد بیش از ۳۵۴ هزار وسیله نقله طی روز گذشته در جاده های خوزستان

مسعود مصدقی امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز گذشته ۳۵۴ هزار و ۹۲ وسیله نقلیه در ۲۸ محور اصلی استان خوزستان تردد کرده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۷۸ هزار و ۴۵۳ وسیه نقلیه سنگین و ۲۷۵ هزار و ۶۳۹ وسیله سبک بودند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان، محور بندر امام خمینی - ماهشهر به عنوان را پر ترددترین محور اعلام کرد و افزود: محور بندر امام خمینی به ماهشهر با ۱۷ هزار و ۹۰۰ تردد در جایگاه نخست از نظر میزان تردد در استان قرار دارد. و به ترتیب محور اهواز به اندیمشک با ۱۵ هزار و ۵۸۳ و سه راهی کوپال به اهواز نیز با ۱۲ هزار و ۱۹۵ در جایگاه های دوم و سوم از میزان تردد در محورهای اصلی خوزستان بوده اند.

وی همچنین به تردد در کریدورهای اربعین اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در مسیر اهواز به سوسنگرد ۱۰ هزار و ۵۰۴ دستگاه، در مسیر اهواز به خرمشهر ۳۹ هزار و ۴۶۳ دستگاه و در مسیر مواصلاتی اهواز به آبادان هشت هزار و ۳۹۴ وسیله نقلیه تردد کردند.

مصدقی ادامه داد: همچنین در روز گذشته محور بستان به چذابه یک هزار و ۷۹۹ دستگاه و مسیر اهواز به اندیمشک ۱۵ هزار و ۵۸۳ تردد را داشته اند.