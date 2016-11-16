اتحادیه اروپا درباره کسری بودجه ۸ کشور این حوزه به آنها هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کمیسیون اروپا در گزارشی اعلام کرد که ۸ کشور حوزه یورو در سال ۲۰۱۷ میلادی در معرض خطر نقض قوانین مالی اتحادیه اروپا هستند.

به گزارش این رسانه، بر اساس قوانین این اتحادیه کسری بودجه سالانه کشورهای عضو نباید از ۳ درصد تولید ناخالص ملی آنها تجاوز کند.

کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، قبرس، فنلاند، لیتوانی و اسلوونی ۸ کشوری هستند که کمیسیون اروپا درباره کسری بودجه به آنها هشدار داده است.

اواخر تابستان شورای اتحادیه اروپا به اسپانیا و پرتغال فرصت بیشتری داد تا با کاهش کسری بودجه، بتوانند خود را با قوانین مالی این اتحادیه هماهنگ کنند و این دو کشور در نهایت به سختی توانستند از جریمه‌ های احتمالی خلاص شوند.

سال گذشته میلادی کسری بودجه اسپانیا حدود ۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود؛ این شاخص برای پرتغال کسری معادل ۴/۴ درصدی داشته است.

لازم به ذکر است، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا کسری بودجه هیچ کشور عضوی نباید از ۳ درصد تولید ناخالص ملی آن بیشتر شود.