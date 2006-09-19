  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۳۸

20 بازيكن به اردوي تيم ملي فوتسال دعوت شدند

از سوي فدراسيون فوتبال 20 بازيكن به مرحله جديد اردوي تيم ملي فوتسال دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر اردوي تيم ملي فوتسال از تاريخ 13/8/85 لغايت 4/10/85 برگزار مي شود. اسامي دعوت شدگان به اردوي فوق بشرح زير مي باشد:
مصطفي نظري، اصغر قهرماني، منصورمولايي، حميدرضا ابراري نيا، محمدرضا حيدريان، بابك معصومي، احمد پري آذر، مصطفي ايمانوند، مجيد رئيسي، مجيد لطفي، محمد هاشم زاده، مرتضي عظيمايي، جواد اصغري مقدم، حميد شانديزي مقدم، حسن كريمپور، محمود طاهري، ابوالفضل سيدي، حميد نصيري، محمد كشاورز و ابراهيم مسعودي.

بازيكنان دعوت شده بايد روز شنبه 13/8/85 ساعت 16 خود را به كادر فني تيم ملي فوتسال در محل كمپ تيمهاي ملي معرفي نمايند.

کد مطلب 382685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار