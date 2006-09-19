20 بازيكن به اردوي تيم ملي فوتسال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري مهر اردوي تيم ملي فوتسال از تاريخ 13/8/85 لغايت 4/10/85 برگزار مي شود. اسامي دعوت شدگان به اردوي فوق بشرح زير مي باشد:
مصطفي نظري، اصغر قهرماني، منصورمولايي، حميدرضا ابراري نيا، محمدرضا حيدريان، بابك معصومي، احمد پري آذر، مصطفي ايمانوند، مجيد رئيسي، مجيد لطفي، محمد هاشم زاده، مرتضي عظيمايي، جواد اصغري مقدم، حميد شانديزي مقدم، حسن كريمپور، محمود طاهري، ابوالفضل سيدي، حميد نصيري، محمد كشاورز و ابراهيم مسعودي.
بازيكنان دعوت شده بايد روز شنبه 13/8/85 ساعت 16 خود را به كادر فني تيم ملي فوتسال در محل كمپ تيمهاي ملي معرفي نمايند.
نظر شما