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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۴

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل:

اولین خانه «سمن» اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد

اولین خانه «سمن» اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل – مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از آغاز به کار اولین خانه سمن استان طی هفته‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات این اداره کل حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است و در این راستا خانه سمن راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبار راه‌اندازی آن از وزارت ورزش و جوانان اخذ شده و مکان راه‌اندازی نیز مشخص شده است، اضافه کرد: راه‌اندازی خانه سمن یکی از مطالبات سازمان‌های مردم‌نهاد استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ارزیابی عملکرد ادارات در برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت تصریح کر: در سه فرم و در ۹ محور عملکرد دستگاه‌ها بررسی شده است.

وی افزود: ۱۹ دستگاه اجرایی ۱۵ هزار و ۷۵۳ برنامه مطرح کردند که در سال جاری بیش از ۹۰۰ هزار نفر را پوشش داد و در مقایسه با آمار سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر با رشد قابل‌توجه همراه است.

به گفته بهتاج در محورهای ۹ گانه از ۳۰ دستگاه، ۱۴ دستگاه برنامه ارائه کردند و در مجموع  ۹۲ هزار و ۷۰۶ برنامه برای غنی‌سازی اوقات فراغت اجرا شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به پوشش بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این برنامه‌ها افزود: در عین حال هفت دستگاه اجرایی نیز هیچ برنامه‌ای ارائه نکردند.

وی با بیان اینکه ۴۵ درصد برنامه‌ها فرهنگی است، افزود: هر چند برنامه‌های اوقات فراغت بیشتر برای تابستان در نظر گرفته می‌شود اما سالن ورزشی زرناس برای اجرای برنامه‌های ورزشی ادارات در طول سال نیز تدارک دیده شده است.

کد مطلب 3826871
محمد میرزایی ناطق

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