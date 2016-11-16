به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات این اداره کل حمایت از سازمانهای مردمنهاد است و در این راستا خانه سمن راهاندازی میشود.
وی با بیان اینکه اعتبار راهاندازی آن از وزارت ورزش و جوانان اخذ شده و مکان راهاندازی نیز مشخص شده است، اضافه کرد: راهاندازی خانه سمن یکی از مطالبات سازمانهای مردمنهاد استان است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ارزیابی عملکرد ادارات در برنامههای غنیسازی اوقات فراغت تصریح کر: در سه فرم و در ۹ محور عملکرد دستگاهها بررسی شده است.
وی افزود: ۱۹ دستگاه اجرایی ۱۵ هزار و ۷۵۳ برنامه مطرح کردند که در سال جاری بیش از ۹۰۰ هزار نفر را پوشش داد و در مقایسه با آمار سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر با رشد قابلتوجه همراه است.
به گفته بهتاج در محورهای ۹ گانه از ۳۰ دستگاه، ۱۴ دستگاه برنامه ارائه کردند و در مجموع ۹۲ هزار و ۷۰۶ برنامه برای غنیسازی اوقات فراغت اجرا شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به پوشش بیش از یکمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این برنامهها افزود: در عین حال هفت دستگاه اجرایی نیز هیچ برنامهای ارائه نکردند.
وی با بیان اینکه ۴۵ درصد برنامهها فرهنگی است، افزود: هر چند برنامههای اوقات فراغت بیشتر برای تابستان در نظر گرفته میشود اما سالن ورزشی زرناس برای اجرای برنامههای ورزشی ادارات در طول سال نیز تدارک دیده شده است.
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