به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طوایی حمیدی شامگاه چهارشنبه در ورک شاپ هنر و فرهنگ اردبیل تصریح کرد: کتاب ابزار و یکی از مهم‌ترین شیوه‌های کسب آگاهی است و لازم است در مخاطب احساس نیاز به مطالعه ایجاد شود تا به سمت کتاب گرایش پیدا کند.

وی افزود: هر قدر ضرورت و کاربردهای مطالعه از سوی نهادهای دولتی و خصوصی تبیین شود، تأثیرات بیشتر و ماندگارتری در گرایش عموم مردم به مطالعه خواهد داشت.

معاون هنری ارشاد اسلامی استان با تأکید به اینکه عمدتاً مطالعه در قالب کتاب درسی و مدرسه تعریف می‌شود، متذکر شد: این در حالی است که شیوه‌های دیگر مطالعه برای کسب علم ضروری است.

طوایی حمیدی با بیان اینکه در این راستا اقدامات درخوری از سوی نهادهای فرهنگی مشاهده نمی‌شود، ادامه داد: لازم است هزینه‌های مادی و معنوی برای نهادینه کردن ضرورت مطالعه اختصاص یابد.

وی برگزاری مناسبت‌هایی از جمله ورک شاپ های فرهنگی را اقدام درخوری برای ترویج فرهنگ مطالعه دانست و افزود: لازم است با تکرار این اقدامات اهمیت مطالعه در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

مادران ساعت مطالعه در خانواده‌های اردبیلی را افزایش دهند

در این مراسم مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل با تأکید به نقش محوری مادران در تربیت فرزندان خواستار پشتیبانی مادران اردبیلی از افزایش ساعت مطالعه در خانواده‌ها شد.

فریبا محمد لو گفت: با توجه به اینکه مادران نقش اساسی در تربیت فرزندان و نسل آینده دارند انتظار می‌رود هر اقدامی که بتواند به تربیت بهتر نسل آتی کمک کند از سوی مادران حمایت شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین شیوه‌های دوری گزینی نسل آتی از آسیب‌های اجتماعی توجه به کتاب و کتابخوانی است و لازم است مادران با تشویق کودکان به کتاب و کتابخوانی به پرورش فکری آن ها کمک کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل با تأکید به اینکه ساعت مطالعه در خانواده‌های اردبیلی با کاهش همراه است، تصریح کرد: در این میان مادران می‌توانند نقش ارزنده‌ای در تشویق فرزندان خود برای مطالعه ایفا کنند.

محمد لو بهبود مطالعه در خانواده‌ها را برابر با بهبود سطح آگاهی آن ها دانست و افزود: به منظور فرهنگ‌سازی مطالعه دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز برنامه‌هایی از جمله نشست‌ها و اتاق‌های فکر دایر می‌کند.

وی با یادآوری تجلیل از نویسندگان زن استان طی روزهای اخیر ادامه داد: استانداری اردبیل تا حد توان در راستای فرهنگ‌سازی امر مطالعه گام برمی‌دارد و در این میان دفتر امور بانوان و خانواده تأکید ویژه‌ای به فرهنگ‌سازی مطالعه برای بانوان جامعه دارد.