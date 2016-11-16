تشکیلات سازمانی استانداری هرمزگان به درجه یک ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی بیان داشت: در میان مباحث مورد بررسی در دانش سازمان و مدیریت، حوزه ساختار سازمانی به عنوان پیکره و قالب فعالیت ها ، نقش اساسی در چگونگی سازمان ها بر عهده دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استانداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی در دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش برجسته ای دارد بنابراین ضرورت داشتن ساختاری هماهنگ، پویا و متناسب با اهداف سازمانی امر اجتناب ناپذیر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: در سال های اخیر با تلاش ها و پیگیری های مجدانه دکتر جادری استاندار هرمزگان در راستای رسیدن به اهداف دولت تدبیر و امید، ساختار تشکیلات استانداری هرمزگان در رده استانداری های درجه یک سازماندهی شد و در حال حاضر این استانداری از لحاظ پست های مدیریتی و سرپرستی و سقف پست های پیش بینی شده دارای مطلوب ترین و پویاترین ساختار در بین کلیه استانداری ها (به جز استانداری های دارای چهار معاونت) است.