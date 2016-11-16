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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۳۵

معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

تشکیلات سازمانی استانداری هرمزگان به درجه یک ارتقا یافت

تشکیلات سازمانی استانداری هرمزگان به درجه یک ارتقا یافت

بندرعباس - معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تشکیلات سازمانی استانداری هرمزگان که نزدیک به یک دهه در بین استانداری های درجه دو کشور بود، به درجه یک ارتقاء  پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی بیان داشت: در میان مباحث مورد بررسی در دانش سازمان و مدیریت، حوزه ساختار سازمانی به عنوان  پیکره و قالب  فعالیت ها ، نقش اساسی در چگونگی سازمان ها بر عهده دارد.

وی ادامه داد: با توجه  به اینکه استانداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی در دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش برجسته ای دارد بنابراین ضرورت داشتن ساختاری هماهنگ، پویا و متناسب با اهداف سازمانی امر اجتناب ناپذیر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: در سال های اخیر با تلاش ها و پیگیری های مجدانه دکتر جادری استاندار هرمزگان در راستای رسیدن به اهداف دولت تدبیر و امید، ساختار تشکیلات استانداری هرمزگان در رده استانداری های درجه یک سازماندهی شد و در حال حاضر این استانداری از لحاظ پست های مدیریتی و سرپرستی و سقف پست های پیش بینی شده دارای مطلوب ترین و پویاترین ساختار در بین کلیه استانداری ها (به جز استانداری های دارای چهار معاونت) است.

کد مطلب 3826886

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