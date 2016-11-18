برپایی نماز جماعت در۷۰مدرسه دامغان/۴۳روحانی در مدارس فعالیت دارند

مهری عظیمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اقامه نماز جماعت با حضور روحانیان در مدارس دامغان از رشد خوبی نسبت به سال تحصیلی پیش برخوردار است، ابراز داشت: در حال حاضر در۷۰ آموزشگاه از ۱۰۰مرکز تحصیلی شهرستان نماز جماعت با حضور امام جماعت نماز اقامه می شود که در کنار این امر، آموزش عملی نماز، جشن تکلیف، مسابقات انشاء نماز، احکام و طرح آموزش تقلید از مهمترین برنامه های امامان جماعت درسطح مدارس شهرستان دامغان است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۳ روحانی در مدارس دامغان با عناوین روحانی امین، امیدان، روشنا و مشاور مذهبی فعالیت دارند که شهرستان در این راستا دارای رتبه اول استانی را به خود اختصاص داده است.

مشارکت ۶۰ درصدی دانش آموزان دامغانی در مسابقات فرهنگی

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش دامغان با اشاره به مشارکت ۶۰ درصدی دانش آموزان این شهرستان در مسابقات فرهنگی، هنری، قرآن و عترت، گفت: هفت هزار نفر از ۱۳هزار دانش آموز دامغانی طی سال تحصیلی گذشته موفق شدند در این مسابقات شرکت و حائز رتبه های برتر شهرستانی، استانی و کشوری شوند.

عظیمی پور با بیان اینکه با مشارکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی شاهد ارتقاء۱۰ درصدی کسب رتبه های استانی و کشوری در دامغان بوده ایم، توضیح داد: در سال تحصیلی گذشته دانش آموزان دامغانی موفق شدند ۷۰ رتبه استانی و هشا رتبه کشوری را در مسابقات فرهنگی، هنری، قرآن و عترت کسب کنند.

وی افزود: برگزاری دوره های توانمند سازی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآن و عترت در مرکز دارالقرآن، برپایی محافل انس با قرآن در مدارس، هفته نکوداشت قرآن، تبلیغ، توسعه و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت با پیش بینی ۱۰ برنامه، برگزاری یادواره های شهدا در تمامی مدارس متوسطه اول و دوم و نامگذاری کلاس های درس به نام شهدای والامقام و گرانقدر از مهمترین برنامه های معاونت پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش دامغان است.

اجرای طرح دامغان گردی و گردشگری ویژه دانش آموزان دامغانی

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که برنامه های ویژه تفریحی دانش آموزان دامغانی به چه شکل انجام می شود، افزود: اجرای طرح دامغان گردی و گردشگری برای نخستین بار از سال گذشته ویژه دانش آموزان این شهرستان اجرا شده که با اجرای این طرح دانش آموزان با آثار تاریخی و فرهنگی آشنا می شوند.

عظیمی پور بیان داشت: این طرح با هماکری و همراهی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان و مدیریت آموزش و پرورش اجرا که در سال تحصیلی گذشته دو هزارو ۵۰۰ نفر از دانش آموزان از آثار تاریخی و فرهنگی این شهرستان بازدید کردند.

وی یاد آورشد: بازی های بومی محلی، لهجه ها و گویش های دامغانی نیز دیگر طرحی بوده که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون های فرهنگی تربیتی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ویژه دانش آموزان اجرا شد.