نمایشگاه‌ «ایران سرزمین رویاها» در اربیل برگزار شد

«محمد شیرزاد»، رایزن فرهنگی کنسولگری ایران در اربیل در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح نمایشگاهی با عنوان «ایران؛ سرزمین رویاها» در اربیل خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: در راستای تعمیق روابط دیرینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق، در سه شهر اربیل، سوران و رواندوز بخشی از جاذبه های گردشگری، آثار تاریخی و طبیعی مختلف از سرزمین بسیار زیبا و پهناور کشورمان را در قالب نمایشگاه‌ عکس، برای مردم خونگرم اقلیم به‌ تصویر کشیده‌ ایم.

رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل افزود: در این نمایشگاه ۴۰ اثر از «محمد یونسی وقار» که از هنرمندان و عکاسان ایران به‌ نمایش گذاشته‌ شده‌ است.

وی گفت: عکس ها از آثار تاریخی و طبیعت ۹ استان جمهوری اسلامی ایران است. سعی بر آن است تا اشتراکات فرهنگی و تاریخی مابین دو طرف به‌ نمایش گذاشته‌ شود.

در همین راستا روز سه شنبه مورخ ۲۵ آبان ماه مطابق (۱۵ نوامبر) اولین دوره‌ این نمایشگاه در پارک شاندر در شهر اربیل با حضور مرتضی عبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، معاون استانداری اربیل و فرمانداری اربیل افتتاح گردید.

شایان ذکر است که‌ برگزاری این نمایشگاه‌ تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، همچنین قرار است از یکم آذر ماه‌ (۲۱ نوامبر) به مدت دو روز در شهر دیانا ( سوران) و از سوم آذر (۲۳ نوامبر) به مدت دو روز در شهر رواندوز این آثار به‌ نمایش گذاشته‌ شود.