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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۰:۰۸

دقایقی پیش؛

رئیس جمهور البرز را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور البرز را به مقصد تهران ترک کرد

کرج - سی و سومین سفر هیئت دولت به استان ها دقایقی پیش با خداحافظی رییس جمهور از مردم البرز پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی شامگاه چهارشنبه پس از نشست شورای اداری و نشست با خبرنگاران با بدرقه مسئولان، البرز را به مقصد تهران ترک کرد.

هیئت همراه رئیس‌جمهور شامل رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون امور بانوان و خانواده رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات، وزیر ورزش و جوانان، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تنی چند از اعضای کابینه نیز استان البرز را به مقصد تهران ترک کردند.

گفتنی است؛ در این سفر ۸۹ طرح افتتاح و کلنگ زنی شد.

کد مطلب 3826924

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    نظرات

    • شهيد گمنام AE ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      عكسي كه از خداحافظي رييس جمهور منتشر كرديد چند نكته دارد 1- درمتن گفته شده در شامگاه در صورتي كه عكس در روز روشن گرفته شده 2- جناب رييس جمهور با خودرو تشريفات از كرج خارج شدند نه با هواپيما

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