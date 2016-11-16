رئیس جمهور البرز را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی شامگاه چهارشنبه پس از نشست شورای اداری و نشست با خبرنگاران با بدرقه مسئولان، البرز را به مقصد تهران ترک کرد.

هیئت همراه رئیس‌جمهور شامل رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون امور بانوان و خانواده رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات، وزیر ورزش و جوانان، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تنی چند از اعضای کابینه نیز استان البرز را به مقصد تهران ترک کردند.

گفتنی است؛ در این سفر ۸۹ طرح افتتاح و کلنگ زنی شد.