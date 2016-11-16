اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال به البرز برای اجرای ۶۰ پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت چهارشنبه شب در نشست شورای اداری البرز که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در این سفر ۱۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۶۰ پروژه به استان البرز اختصاص پیدا کرده است که این اعتبارات به جز تسهیلات و اعتبارات داخلی دستگاه هاست.

وی با اشاره به اینکه این اعتبار برای بخش های مختلف در نظر گرفته شده است، افزود: از این میزان ۶۰ میلیارد ریال مربوط به حوزه محیط زیست است.

نوبخت همچنین از اختصاص هزار میلیارد ریال برای اجرای هشت پروژه در بخش عمران شهری، روستایی و صنعتی خبر داد و گفت: برای تکمیل چهار پروژه کشاورزی هم اعتبار ۹۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ۴۶۰ میلیارد ریال به بخش فرهنگی، هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال برای تکمیل هشت پروژه در بخش منابع آب، هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال برای بخش بهداشت و درمان و ۱۲۰ میلیارد ریال برای بخش جوانان اختصاص یافته است.

نوبخت ادامه داد: اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای ۹ پروژه در بخش حمل و نقل چهار هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکیدات رئیس جمهور در خصوص مترو را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال برای قطار شهری کرج اختصاص داده شده است.

وی همچنین از افزایش ۳۱ درصدی اعتبارات عمرانی کرج طی سال جاری خبر داد و گفت: اعتبارات عمرانی البرز در سال جاری هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال است و این در حالیست که این میزان اعتبار در سال گذشته ۹۶۴ میلیارد ریال بود.

نوبخت میزان اعتبارات جاری البرز را هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در مجموع کل بودجه سال جاری این استان دو هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال است.

وی از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال از سوی دولت به خزانه طی هفته جاری خبر داد و افزود: با این اقدام قسمتی از مشکلات مسکن مهر رفع می شود که استان البرز نیز از این فرصت بهره مند می شود.

نوبخت از پرداخت ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بخش سلامت طی سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در مدت گفته شده ۱۴۷هزار میلیارد ریال برای تقویت بخش کشاورزی پرداخت شده است.