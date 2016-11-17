صادرات گمرک پارس جنوبی ۳۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی از صادرات نزدیک به ۲۰ میلیون تن به ارزش ۹ میلیارد دلار طی هفت ماهه نخست امسال از گمرک منطقه ویژه پارس به خارج از کشور خبر داد و گفت: میزان صادرات از گمرک منطقه ویژه پارس طی این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال به حیث وزن و ارزش به ترتیب ۳۷ و ۱۹ درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: میزان صادرات میعانات گازی از عسلویه در هفت ماهه سال جاری به نزدیک ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است که با توجه به صادرات پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تنی مدت مشابه سال قبل، شاهد تغییر و افزایش ۶۵ درصدی در صادرات میعانات گازی هستیم.

وی افزود: بر این اساس ارزش میعانات گازی صادر شده در هفت ماهه سال جاری نزدیک به ۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به عایدی دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۴۱ درصدی در کسب در آمد در این حوزه بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش در هفت ماهه سال جاری ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تن صادرات غیر نفتی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است که نسبت به بیش از ۸ میلیون تن صادرات غیر نفتی مدت مشابه سال گذشته ، شاهد ۱۸ درصد تغییر افزایشی بوده ایم.

بر پایه این گزارش ارزش صادرات غیر نفتی انجام شده در هفت ماه سال جاری بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است که با افزایش بیش از ۳۰۰ میلیون دلاری ، ۶ درصد افزایش داشته است.

گزارش گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نشان می دهد که صادرات این گمرک در محدوده هفت ماه نخست سال جاری شامل میعانات گازی و کالاهای غیر نفتی بیش از ۱۹ میلیون و هزار ۳۰۰ تن به ارزش نزدیک به ۹ میلیارد دلار بوده است.

این میزان در هفت ماهه سال ۹۴ بیش از ۱۴ میلیون تن به ارزش هفت میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار بوده است و شاهد افزایش ۳۷ درصدی در میزان صادرات و افزایش ۱۹ درصدی در ارزش کالاها هستیم.

عمده صادرات از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گلایکول، مونو و تری اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، پارازایلین، سیمان و متانول است.