سرخپوشان دلوار افزار تيم دوم پرسپوليس شد/ امضا قراردادهمكاري انصاريفرد با شريك جديد

به گزارش خبرگزاري مهر، مديران عامل دو باشگاه پرسپوليس و سرخپوشان دلوارافزار بعد از چند هفته مذاكره و برگزاري نشست هاي متعدد ظهر امروز در دور نهايي مذاكرات كه در ساختمان باشگاه پرسپوليس برگزار شد به توافق نهايي دست يافته و قرارداد همكاري دوجانبه را امضاء كردند.

براساس اين قرارداد تيم سرخپوشان دلوارافزار كه در ليگ دسته اول جام آزادگان عضويت دارد به عنوان تيم دوم پرسپوليس معرفي شد و مقرر شد دو باشگاه در زمينه هاي مالي، اقتصادي، ردوبدل نمودن بازيكن، مربي، انجام بازيهاي تداركاتي و اردوهاي آماده سازي مشترك، بهره بردن از راهكارها و مشاوره هاي مديريتي يكديگر بهره برده و هرگونه مزايا و اعتبارات دو باشگاه را متعلق به يكديگر بدانند.

درهمين راستا طرح ها و برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدتي در دستور كار قرار گرفته تا در آينده تفاهم نامه ها و قراردادهاي همكاري ديگري در زمينه هاي ورزشي، مالي و اقتصادي به امضاء برسد.

محمدحسن انصاري فرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس بعد از امضاي اين قرارداد گفت: اين همكاري در راستاي ديدگاه حرفه اي و الگوبرداري از باشگاههاي خارجي در راستاي داشتن تيم دوم به امضاء رسيد و ما ضمن ابراز خرسندي از اين فرصت ايده الي كه نصيب باشگاه شده است تيم سرخپوشان دلوار افزار را به عنوان تيم دوم پرسپوليس به رسميت مي شناسيم و قرار است در زمينه هاي فني، مالي و اقتصادي همكاري گسترده اي با باشگاه سرخپوشان داشته باشيم.

انصاري فرد تصريح كرد: شناختي كه از مديرعامل باشگاه سرخپوشان داشتيم و تعاملي كه طي سالهاي گذشته بين مديريت دو باشگاه برقرارشده بود زمينه را براي عقد قرارداد همكاري جديد فراهم فراهم كرد. ما مي توانيم ضمن حمايت از تيم سرخپوشان دلوارافزار از پتانسيل هاي اين باشگاه صنعتي كه توان مالي بالقوه اي دارد بهره برده بهره برده و مشاركت هاي گسترده اي با يكديگر داشته باشيم كه طرح مطالعاتي در اين زمينه آغاز شده و بزودي اجرايي خواهد شد.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: همكاري دو باشگاه پرسپوليس و سرخپوشان در حد شعار، كليشه يا برادرخواندگي و ... نيست و ما قصد داريم در بخش هاي مختلف با يكديگر همكاري تنگاتنگ داشته باشيم كه يكي از اين طرح ها درباره هواداران است كه قطعاً بازتاب گسترده اي خواهد داشت.

ايرج قرباني مديرعامل باشگاه سرخپوشان دلوارافزار نيز گفت: علاقه مندي به پرسپوليس و بهره برداري مشترك از پتانسيل هاي نهفته دو باشگاه عامل شد تا بعد از دوماه همكاري غير رسمي امروز با امضاء يك قرارداد برنامه هاي موردنظر براي همكاري با باشگاه پرسپوليس را رسماً آغاز كنيم و اميدواريم كه اين همكاري با اجرايي شدن طرح هاي موردنظر نتايج مثبتي در بر داشته باشد.

قرباني افزود: دو باشگاه پرسپوليس و سرخپوشان مي توانند در آينده دربخش صنعت و ورزش با يكديگر تعامل داشته باشند. درپي اين همكاري پرسپوليس مي تواند نقش مهمي در صنعت ايفا كند و ما هم مي توانيم در بخش ورزشي از پتانسيل پرسپوليس بهره مند شويم و درهمين راستا قصد داريم با مشاركت خيل عظيم هواداران پرسپوليس كارهاي بزرگي انجام دهيم كه در آينده اعلام خواهيم كرد. به گونه اي كه هواداران ميليوني پرسپوليس بزودي طعم همكاري پرسپوليس و سرخپوشان دلوارافزار را خواهند چشيد و از تبعات آن لذت خواهند برد.