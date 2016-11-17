سمعک به بهبود کیفیت زندگی افراد کم شنوا کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدالله زاده در حاشیه سمینار راهکارهای رویایی با کم شنوایی در نوزادان و اطفال، به سمعک های قابل شارژ اشاره کرد و اظهارداشت: سمعک های قابل شارژ نیاز به تعویض باطری ندارد.

این شنوایی شناس، تعویض باطری سمعک را یکی از دغدغه های افراد کم شنوا دانست و افزود: یکی از مزایای مهم سمعک قابل شارژ این است که فرد ناشنوا مشکل نداشتن باطری را ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر سال در مهر ماه نمایشگاه و سخنرانی های زیادی در کشور آلمان به عنوان مهد علم و صنعت سمعک برگزار می شود ما سعی کرده ایم بلافاصله یک ماه بعد از این رویداد در آبان ماه سمیناری را در ایران برگزار کنیم و بتوانیم آخرین دستاوردهای سمینار آلمان را در اختیار شنوایی شناسان کشورمان قرار دهیم.

عبدالله زاده با بیان این مطلب که سمعک ها به دو دسته پشت گوشی و داخل گوشی تقسیم می شوند، افزود: چند سالی است که سمعک های پشت گوشی کوچکی عرضه می شوند که هم ریز هستند و هم غیر قابل دید، یعنی هم مزایای داخل گوشی را دارند و هم از نظر کیفیت مزایای پشت گوشی را دارند.

وی گفت: این سمعک ها صد درصد دیجیتال و از فناوری و تکنولوژی روز دنیا برخوردارند و نیاز به تعویض باطری در طول عمر سمعک ندارند.

این شنوایی شناس با بیان این مطلب که استفاده از سمعک در افراد کم شنوا فواید زیادی دارد، گفت: سمعک، شنوایی فرد را به حد طبیعی نمی رساند اما بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت شنیدن فرد کم شنوا ایجاد می کند.

دبیر اجرایی سمینار راهکارهای رویارویی با کم شنوایی در نوزادان و اطفال، افزود: استفاده از سمعک، معمولا سطح سلامت روانی، جسمی و اجتماعی فرد را افزایش می دهد و باعث بهبود کیفیت زندگی او می شود.

عبدالله زاده ادامه داد: از دیگر مزایای استفاده از سمعک این است که به شما کمک می کند تا ارتباط بهتر و موثرتری با نزدیکان خود داشته باشید.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم کارشناسان شنوایی کمک به تشخیص کم شنوایی نوزادان در بدو تولد است که مانع از تبدیل شدن یک راهکار ساده یعنی سمعک و توانبخشی به یک تراژدی گردد.

عبدالله زاده تاکید کرد: اعتماد به نفس بیشتر، افزایش سلامت ذهنی، قدرت تمرکز بیشتر، کم شدن وابستگی به اطرافیان، کم شدن احساس خستگی و فرسایش در فرد ناشنوا، از دیگر مزایای استفاده از سمعک است.

سمینار راهکارهای رویایی با کم شنوایی در نوزادان و اطفال از ۲۶ تا ۲۷ آبان ۹۵ در هتل لاله تهران برگزار می شود.