به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشم‌زاده فرهنگ صبح پنجشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جم اظهار داشت: شرکت پالایش فجر جم نقش مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد و این مایه افتخار است.

وی افزود: شرکت براساس سیاست‌های دولت عمل می کند و سعی کرده است با محیط پیرامون نیز تعامل سازنده‌ای داشته باشد.

فرهنگ خاطرنشان کرد: فضای عمومی شهرستان و رسانه‌ها در تعامل سازنده با شرکت نیست و امیدواریم که فضای عمومی علاوه بر نقاط ضعف ، نقاط قوت و موفقیت ها را ببیند.

وی پیشنهاد کرد که عملکرد شرکت نسبت به پیرامون در مقایسه با سنوات قبل بررسی شود قطعا تعاملات افزایش یافته است.

وی گفت: نگاه به محیط زیست از اولویت های شرکت است و حتی در سال جاری در بین شرکت های گاز کشور ، HSE شرکت ، مقام برتر کسب کرده است.

مدیر عامل شرکت پالایش فجر جم با بیان اینکه در افکار عمومی شهرستان این طور ذهنیت ایجاد شده است که مقصر اول تخریب و نابودی محیط زیست جم، پالایشگاه فجر است بیان داشت: برخی فشارها بر پالایشگاه در حد زیادی است؛ فشار در سطح مسئولان باشد معقول است مثلا در زمینه محیط زیست فشارهای اخیر سبب ایجاد ذهنیت‌های منفی شده است.

فرهنگ گفت: در برخی مسائل نیز برخی مسئولان صحبت هایی در افکار عمومی داشته اند که در ادامه تعاملات، نقش سازنده ایفا نخواهد کرد.

وی در زمینه ساخت ساختمان دیالیز نیز گفت: شرکت فجر جم ساختمان دیالیز را طبق تفاهم نامه تا دو سال آینده آماده خواهد کرد اما پیشنهاد شورای شهر مبنی بر تهیه ساختمان آماده، این موضوع را با هیات امنای مجتمع مسکونی پارس جم مطرح خواهد کرد.

فرهنگ گفت: واحد سوختگیری فرودگاه جم در هفته های آتی ایجاد می‌شود وبرنامه این است که نیمه دوم سال پروازهای فرودگاه جم از سرگرفته شود اما نکته دیگر اینکه هم اکنون فرودگاه جم فعال است و فرودگاه جم جزء فرودگاه‌های تعطیل کشور نیست.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم در واکنش به خواسته‌های شورای شهر جم بیان داشت: برای رفع همه مشکلات مطرح شده، اگر کابینه دولت نیز به جم بیاورد همه مشکلات حل شدنی نخواهد بود.

فرهنگ بیان داشت: در زمینه برنامه های فرهنگی و آموزشی نیز سعی شده است کمک هایی در شهرستان انجام شود.