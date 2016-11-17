احصای اطلاعات سطوح بالای جو در اردبیل با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تنها مرجع مطمئن اعلام شرایط جوی هواشناسی است.

وی با تأکید به اینکه هواشناسی اردبیل ۷۸ ایستگاه پایش وضعیت جوی دارد، اضافه کرد: ما به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه پیش‌بینی جوی ارائه می‌دهیم.

به گفته دولتی مهر اخطاریه‌های صادره هواشناسی ۹۰ درصد و پیش‌بینی هفتگی نیز بیش از ۸۵ درصد دقت دارد.

وی با بیان اینکه اعلام شرایط جوی به دلیل محدودیت امکانات با مشکلاتی نیز همراه است، اضافه کرد: از جمله نبود رادار هواشناسی یکی از کمبودها است که در صورت دایر شدن می‌تواند پدیده‌های جوی را به صورت زمانی و مکانی تشریح کند.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی نصب رادار و هزینه کرد ۷۰ میلیارد ریالی برای آن تصریح کرد: رادار هواشناسی اردبیل به زودی راه اندازی می‌شود.

دولتی مهر محدودیت دیگر را مدل‌های بومی پیش‌بینی هواشناسی دانست و افزود: مدل‌های بومی می‌تواند در پایش جو تأثیرگذار باشد.

وی همچنین به نبود اطلاعات سطوح جوی لایه‌های بالا اشاره کرد و گفت: سیستم‌های جوی که بتواند لایه‌های سطوح بالا را پایش کند در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه می‌توان اطلاعات هواشناسی را برای بخش‌های مختلف از جمله فرودگاه یا استادیوم یا کاربران خاص تعریف کرد، متذکر شد: با این وجود هنوز امکانات لازم جهت تحقق این مهم در دست نیست.