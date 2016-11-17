امیر علی نیک بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل کتاب خوان داریم، افزود: باید زیر ساختهای لازم برای کتابخوانی را فراهم کنیم تا این مشکل رفع شود.

وی اظهار کرد: ۲۵ درصد مردم دسترسی راحتی به کتابخانه دارد و در این میان توسعه کتابخانه ها بسیار مهم است و در این خصوص نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان به توسعه فضاهای کتابخانه ای در مناطق محروم و روستاها تاکید زیادی دارد.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان گفت: در سطح کشور بیش از سه هزار و ۳۰۰ کتابخانه وجود دارد و برخی از شهرهای کوچک کتابخانه ندارند.

نیک بخش تاکید کرد: با راه اندازی کتابخانه باید دسترسی مردم به کتاب را راحت کنیم چرا که هیچ ابرازو فضای مجازی نمی تواند جای کتاب را بگیرد.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون پنج کتابخانه در روستاهای استان زنجان افتتاح کردیم و در برنامه هم تعداد کتابخانه ها در روستاها افزایش می یابد که باید بنیاد مسکن همکاری لازم را داشته باشد.

نیک بخش بابیان اینکه استقبال از کتابخانه‌ها در روستاهای استان زنجان بسیار عالی است، تصریح کرد: توجه به ترویج کتاب‌خوانی در جامعه باعث ارتقای شعور فرهنگی مردم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سرانه مطالعه کتاب در استان زنجان باید افزایش یابد، افزود: در راستای تحقق این امر مهم باید فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه به خوبی ترویج شود.

مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه‌های استان زنجان بابیان اینکه استان زنجان در بحث سرانه مطالعه کتاب در سطح کشور رتبه دوم کشوری را دارد، یاد آور شد: رسانه‌ها در بحث ترویج کتاب در جامعه نقش بسیار مهمی رادارند.