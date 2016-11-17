جدیدترین خبرها از وضعیت مالیاتی سینماگران/ کارگروه ویژه فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور سیدکمال تقوی نژاد رییس کل سازمان مالیاتی، نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی، رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و فرشته طائرپور نماینده خانه سینما در هیات های حل اختلاف مالیاتی و عضو کار-گروه مالیاتی سینما برگزارشد، مشکلات ناشی از شفاف نبودن برخی مفاد آیین نامه های اجرایی که در مواردی منجر به تشخیص ناوارد ممیزان و تناقض با صراحت قانون معافیت مالیاتی فعالان حوزه سینما می شود مطرح شد.

با موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شد تا کار-گروه مربوطه با طبقه بندی مشکلات و پیشنهادها، جهت شفاف سازی مقررات، روان سازی امور اجرایی و تجمیع و تمرکز همه پرونده های سینمایی در حوزه ویژه مالیاتی سینما در مالیات های مرکز-میدان شعاع و همچنین استفاده از کارشناسان مطلع و مجرب و آشنا با ملاحظات سینما، طرح خود را آماده و به سازمان مالیاتی ارائه کند.

تدوین مشکلات و پیشنهادهای سینما در دستور کار فوری کار-گروه مالیاتی قرارگرفت تا در جلسه فوق العاده هفته آینده آن مطرح و آماده ارائه به سازمان مالیاتی شود.

با دعوت مدیرعامل خانه سینما و پذیرش ریاست سازمان، مقرر شد که با آماده شدن طرح، دومین نشست مشترک در محل خانه سینما و با حضور همه اعضای کار-گروه مالیاتی، هیات مدیره و مشاوران مالیاتی خانه سینما برگزار شود.

دبیرخانه کار-گروه مالیاتی سینما در معاونت توسعه فناوری ومطالعات سینمایی با اعلام آمادگی برای پذیرش نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و سینماگران، مسئولیت پیگیری و اجرای این امر را از سوی سازمان سینمایی کشور برعهده دارد.