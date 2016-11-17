تکذیب حقوق ماهانه ۸۲۰ میلیون ریالی شهردار آمل

اسدالله تورنگ رئیس شورای اسلامی شهر آمل در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه دریافت حقوق ۸۲ میلیون تومانی را برای یک ماه تکذیب می کنیم اظهار داشت: در پایان سال گذشته دکتر ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران پاداش سال های ۹۱ تا ۹۴ شهردار آمل را تایید کرد و این پاداش درصدی از کار های عمرانی این چهار سال به همراه حقوق اسفند ماه، عیدی، سنوات جمعا به مبلغ ۸۲۰ میلیون ریال بود که در اسفند ۹۴ به حساب شهردار آمل واریز شد.

وی با بیان اینکه بعضی از اعضای این شورا از احمد امیر سلیمانی شهردار آمل خواسته های نابجایی دارند که این انتظارات خلاف مقررات بوده و شهردار زیر بار خواسته های آنان نمی رود یادآور شد: مشکل عمده بعضی از اعضای شورا ، لطمه زدن به شهردار است.

تورنگ با اشاره به اینکه برخی اعضای شورا جبهه گرفته تا به شهردار لطمه بزنند گفت: برای اینکه شان اعضای شورا پایین نیاید شهردار خواسته های غیرقانونی بعضی از اعضای شورای اسلامی آمل را مطرح نمی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل با تاکید بر اینکه چند نفر از اعضای شورا از این سنگر برای منافع شخصی و منافع دیگران استفاده می کنند گفت: احمد امیر سلیمانی شهردار آمل در همایش شهرسازی به عنوان شهرساز برتر مازندران انتخاب شد

تورنگ یکی از مشکلات شهردار آمل را دادن وعده های بزرگ بیان کرد و گفت: این وعده ها امتیاز بزرگی برای شورا و شهرداری است اما با توجه به مشکلاتی که شهرداری برای بودجه دارد مشکل ساز است.

تورنگ با بیان اینکه ۱۴ میلیارد تومان برای تعریض خیابان امام رضا (ع) مصوب شد گفت: متاسفانه به دلیل نداشتن بودجه یک میلیارد تومان هم نتوانستیم برای این پروژه مهم شهری هزینه کنیم و بعضی از پروژه ها را مجبوریم در اصلاحه بودجه حذف کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل اظهار داشت: در وضعیت بودجه فعلی شهر به دلیل عدم صدور پروانه ساختمانی و عدم استقبال مردم درآمد شهرداری پایین آمد و مجبوریم بعضی از پروژه ها از جمله زمین های مصوب شده که در صف خرید بودند را حذف کنیم تا اگر بودجه ای به دستمان رسید مسیر اصلی خیابان امام رضا (ع) را تعریض و بازگشایی کنیم.

تورنگ درباره انتخاب شهردار منطقه یک گفت: سیدعلی اکبر حسنی سال ها مدیر عامل سازمان عمران شهرداری آمل بوده است و با تایید سازمان بازرسی به عنوان سرپرست موقت شهرداری منطقه یک انتخاب شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل درباره مصوبه زمین اهدائی به قهرمان المپیک گفت: سازمان بازرسی زمین های اهدائی به قهرمانان المپیک را تصویب کرد.