تاکیدابتکار بر انجام تعهدات کشورها برای مقابله با تغییرات آب وهوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوای مراکش طی سخنانی با تاکید براینکه تغییرات آب و هوایی باید در چارچوب اهداف توسعه پایدار و ریشه کنی فقر مورد توجه قرار گیرد، گفت: اقدامات در بخش های مختلف باید با دقت صورت پذیرد و همانطور که در توافقنامه پاریس تکرار شده، کشورهای توسعه یافته می بایست از هر گونه اقدام که به اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه در زمینه های مختلف اقتصاد بین المللی و امور مالی منجر شوند، بپرهیزند.

معاون رییس جمهور افزود: ما نمی توانیم با رویکردهای مصرف گرایانه و مادی کنونی، منابع جهانی را مدیریت کنیم و به تجدیدنظر در سیاست ها و دیدگاههایمان برای احترام به زندگی درتمام اشکالش، نیاز داریم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش همه جانبه ای برای کمک به مبارزه باگرم شدن زمین داشته و پیشنهاد واقع بینانه ما برای کاهش ۴ درصدی تولید گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ در شرایط کنونی و تا ۸ درصد بیشتر در صورت رفع تحریم ها و ارائه منابع مالی و تکنولوژیکی، نشان از عزم ایران در این زمینه دارد.

ابتکار با اعلام اینکه سه روز پیش مجلس شورای اسلامی توافقنامه پاریس را تصویب کرد، به اقدامات عملی ایران از جمله انطباق استراتژی اقتصاد کم کربن و برنامه های عمده برای تغییر الگوهای کشاورزی فعلی و روش های آبیاری برای حفظ آب اشاره کرد.

وی تصویب و اجرای سریع اصلاحیه دوحه با سنجش بلندمدت مالی به خصوص از طریق تدارک ۱۰۰ میلیارد دلار سالانه تا۲۰۲۰ از منابع عمومی برای اقدامات ساختاری روشن به منظور توسعه فناوری های نوین و اقدامات انتقالی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای که توسط کشورهای توسعه یافته متوقف شده را خواستار و به عنوان ارزیابی جدیت در انجام تعهداتبرای مقابله با تغییرات آب و هوا دانست.

معاون رییس جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنانش به رابطه پیچیده بین تغییرات آب و هوایی و تنوع اجتماعی،اقتصادی، بهداشتی و مسائل محیط زیستی اشاره کرد و گفت: اکنون معضلات ناشی از درگیری های مسلحانه، مشکلات زنان و کودکان، امنیت غذا و آب، بلایای طبیعی مثل گرد و غبار و طوفان های شن مسیر ناهمواری را برای رسیدن بهاهداف توسعه پایدار و اولویت های انطباق کشورهای در حال توسعه ترسیم می کند.

وی افزود: به خصوص به منظور ممانعت از مهاجرت های آب و هوایی در آسیب پذیرترین این کشورها، می بایست توجه لازم و ابزار مناسب برای رسیدن به انطباق در اختیارشان قرار گیرد تا حوزه چالش ها محدود شود، چرا که این مسائل مانع رشدالگوهای توسعه و تلاش های منطقه ای و جهانی برای مبارزه با گرمایش جهانی است.

معصومه ابتکار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تمایز جزء جدایی ناپذیر توافق های تغییرات آب و هوایی است بر اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها تاکید کرد و گفت: قابلیت های اساسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در موردتغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو به روشن بودن تعهدات و اقدامات گروه های مختلف کشورها در مبارزه با تغییرات آب و هوا وجهت دادن به عملکرد متن و توافقات بازمی گردد.

وی افزود: موافقتنامه پاریس نیز تحت پوشش این کنوانسیون است و از این رو باید به شیوه ای کامل اجرا شود. به طوری که کشورهای توسعه یافته به تعهدات خود عمل کنند و ارائه ابزارهای اجرایی، منابع مالی، انتقال و توسعه فنآوری و همکاری با کشورهای در حال توسعه تحقق یابد.